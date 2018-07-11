Более 750 человек эвакуировали из зоны подтопления в Забайкальском крае

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 750 человек эвакуированы из зоны подтопления в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"По состоянию на 12:00 мск эвакуированы 757 человек, в пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека, остаются подтопленными около 250 домов, более 650 приусадебных участков и более 1 тыс. 800 дачных участков. Повреждения разной степени получили объекты инфраструктуры, задержек железнодорожного транспорта нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что в ликвидации последствий подтопления задействованы курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии из города Железногорска.

"Помощь созданной группировке оказывают и курсанты единственного в Сибири учебного заведения МЧС России, которые проходят стажировку по должности начальников караула. В основном они принимают участие при транспортировке маломобильных граждан, поднимают на возвышенности предметы быта и доставляют продукты питания и воду", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Все ребята аттестованы на спасателей и имеют право принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Будущие офицеры МЧС России не могли остаться безучастными, когда кругом такая беда. Кроме того, это отличный опыт, который обязательно пригодится им в будущем. Наши курсанты уже оказывали помощь населению во время паводков на Дальнем Востоке", - отметил представитель СРЦ.

Он напомнил, что для стабилизации сложной паводковой ситуации из-за сильных осадков и выхода из берегов рек привлечены все силы задействованных структур, в том числе пожарно-спасательных формирований и аварийно- восстановительных служб.

Ранее из других регионов Сибири были направлены специалисты Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, Сибирского спасцентра и Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Для оказания помощи жителям и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего задействованы более 1 тыс. 200 человек и 300 единиц техники, большая часть работает в Чите и окрестностях краевого центра, где сохраняется сложная обстановка.