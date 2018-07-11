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Юрист из Германии намерен проплыть на Байкале 50 км в рамках проекта "Переплывая Россию"

Сибирь
11 июля, 13:36 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 11, июля. /ТАСС

Сообщается, что на счету 44-летнего мужчины реки Волга, Енисей, Лена и Обь, Ладожское озеро

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УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Юрист из Германии намерен проплыть 50-километровую дистанцию на Байкале в рамках проекта "Переплывая Россию". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства Бурятии.

"44-летний немецкий юрист Фальк Тишендорф планирует пересечь озеро Байкал. Предполагаемая протяженность маршрута составит более 50 км, преодолевать его пловец будет днем и ночью", - сообщили в пресс-службе.

Старт заплыва намечен на 20 июля в районе поселка Бугульдейка Иркутской области. Заплыв будет длится примерно сутки, финиширует спортсмен 21 июля у берега на территории Бурятии, возле села Оймур Кабанского района. Там он примет участие в благотворительной акции: шести образовательным учреждениям в поселках Оймур, Корсаково, Кудара, Шергино, а также детской спортивной школе в п. Селенгинск и Ильинской санаторской школе будут вручены спортивное оборудование и книги.

Как пояснили организаторы акции, идея переплыть водные пространства России, чтобы тем самым лучше познать страну, появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. На счету спортсмена реки Волга, Енисей, Лена и Обь, Ладожское озеро.

"В июне этого года был совершен беспрецедентный заплыв через Кандалакшский залив Белого моря. Температура воды во время заплыва протяженностью 29 километров колебалась между шестью и семью градусами по Цельсию", - сообщили организаторы.

Фальк Тишендорф постоянно работает в России с 2002 года. Является главой представительства германской юридической компании в России. Член правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, официальный представитель федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в России. Арбитр МКАС, третейский судья Ассоциации европейского бизнеса.

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