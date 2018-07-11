Руководитель Минэкономразвития Алтайского края ушел в отставку

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Врио председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Николай Чиняков, возглавлявший ведомство с декабря 2016 года, подал в заявление об увольнении. Врио губернатора края Виктор Томенко подписал документ, сообщил в среду ТАСС врио начальник департамент администрации края по информационной политике Андрей Ляпунов.

"Распоряжение было подписано вчера, увольняется Чиняков 12 июля. Это заявление по собственному желанию. Пока новый руководитель ведомства, которое ранее возглавлял Чиняков, не назначен", - сказал Ляпунов.

По словам руководителя департамента информационной политики, Чиняков намерен заняться работой в другой сфере. Николай Чиняков родился 29 декабря 1978 года в селе Смоленском районе Алтайского края, окончил Алтайский государственный технический университет. С 2000 года работал в главном управлении экономики и инвестиций региона в должности главного экономиста одного из отделов, с 2014 года возглавил управление. В январе 2016 Чиняков стал заместителем губернатора, через год - зампредседателя правительства, министром экономического развития края.

Ранее, после того, как Виктор Томенко был назначен на должность врио губернатора, председателя правительства края, произошло две отставки. Уволился первый зампредседателя правительства края Сергей Локтев, лишился поста управделами губернатора и правительства региона Алексей Белобородов - в отношении него около года назад было заведено уголовное дело по превышению должностных полномочий.