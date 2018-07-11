Сибирские ученые создали антибактериальное покрытие, не теряющее своих свойств со временем

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Ученые из Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН создали специальное антибактериальное покрытие, которое можно в виде лака наносить на любые поверхности. Такое покрытие со временем сохраняет свои свойства и внешний вид в отличие от наиболее распространенных сейчас разработок на основе серебра или меди, рассказал в среду ТАСС один из авторов разработки, старший научный сотрудник Института Михаил Шестопалов.

"Мы растворили наш кластерный комплекс, состоящий из вольфрама или молибдена, и соединили его с модифицированным тефлоном, чтобы получить лак, который после нанесения на любую поверхность образует губительную для бактерий пленку. Отличие нашей разработки от тех, в которых применяется медь или серебро в том, что данные металлы со временем выходят из покрытия и портят внешний вид поверхностей. Наше покрытие сохраняет и свои свойства, и внешний вид, к тому же оно безопасно для тех людей, у которых есть аллергия на металлы", - рассказал Шестопалов.

Он уточнил, что при создании этого покрытия необходимо было сохранить свойство кислородопроницаемости, так как для того, чтобы бактерии погибали, покрытию нужен доступ к кислороду. Такие покрытия могут применяться в больницах или, например, на пищевых производствах.

В дальнейшем ученые планируют работать над удешевлением разработки, так как ряд ее компонентов приходится заказывать из-за рубежа по высокой цене, поэтому исследователи находятся в поиске отечественных аналогов. По словам Шестопалова, если у проекта появится постоянный источник финансирования, то примерно за год такой лак, способный создать антибактериальное покрытие, можно будет вывести на рынок.