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В Республике Алтай строят две новые солнечные электростанции стоимостью 1,5 млрд рублей

Сибирь
12 июля, 16:00 UTC+3

Планируется, что объекты начнут выдавать электроэнергию с апреля 2019 года

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ТАСС. 12 июля. Строительство третьей очереди двух солнечных электростанций общей мощностью 15 МВт началось в Республике Алтай. Объем инвестиций в два новых объекта составит порядка 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе реализующей проект группы компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и "Роснано").

"Завершить стройку планируется в первом квартале 2019 года, - сообщили в компании, инвестировавшей в солнечные электростанции региона уже около 4 млрд рублей. "40 МВт электроэнергии [действующие] объекты уже отдают в сеть республики", - констатировали в компании "Хевел".

В селе Майма будет построена электростанция мощностью 5 МВт, а в селе Иня - 10 МВт. По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, новые энергообъекты начнут выдавать электроэнергию с апреля 2019 года.

Республика Алтай - первый в РФ регион, где создается кластер возобновляемой энергетики. Первая солнечная электростанция мощностью 5 МВт была запущена в сентябре 2014 в селе Кош-Агач. Сейчас в горном регионе уже работают пять таких станций в разных районах. Как ожидается, к 2022 году суммарная мощность солнечных электростанций в Республике Алтай может достичь 145 МВт. В этом случае энергодефицитный регион сможет полностью обеспечить свои потребности и даже продавать излишки энергии.

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