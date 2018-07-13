Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае увеличилась до 10,2 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания в заповеднике "Тунгусский" на севере Красноярского края выросла до 10,2 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства лесного хозяйства региона. Сутками ранее в заповеднике горело 7,6 тыс. га.

"В Эвенкийском районе на особо охраняемой природной территории - в заповеднике "Тунгусский" - действует один пожар на площади 10193 га. В тушении возгораний задействованы 130 человек", - говорится в сообщении.

Тунгусский заповедник включает в себя территорию тайги в районе падения Тунгусского метеорита в 1908 году, когда от мощного взрыва погиб лес на площади более 2 тыс. кв. км. За прошедшие 110 лет тайга восстановилась, при этом исследователи наблюдали ускоренный рост деревьев в этом районе. Сам заповедник был создан в 1995 году, его общая площадь - 296,5 тыс. га.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, на утро пятницы в регионе горят 435 тыс. га тайги. В том числе 416 тыс. га в зоне контроля - на отдаленных территориях, где стоимость тушения пожара дороже его возможного ущерба. Обычно с огнем там борются только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Остальные пожары действуют в авиационной и наземной зонах доступности. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний доставлены сотрудники Лесопожарного центра, силами которых девять пожаров на общей площади 195,5 га локализованы. В тушении принимают участие более 460 человек, задействованы 36 единиц техники.