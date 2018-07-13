Новосибирский театр оперы и балета впервые за 20 лет отремонтирует фасады

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), здание которого является памятником архитектуры федерального значения, планирует реконструировать и восстановить исторический облик своих фасадов, которые не ремонтировались в течение 20 лет. Об этом в пятницу ТАСС рассказал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

Ранее ТАСС сообщал, что комплексная экспертиза купола здания театра оперы и балета, проведенная в апреле 2018 года, подтвердила, что он находится в удовлетворительном состоянии, опровергнув заявления о его аварийности со стороны Владимира Кехмана - бывшего директора НОВАТ, ставшего позже художественным руководителем театра. В 2017 году театр по заданию управления по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области заказал комплексное техническое обследование и разработку плана по сохранению здания театра.

"Фасады здания не ремонтировались порядка 20 лет, поэтому назрела необходимость их ремонта. Помимо ремонта, предполагается восстановление элементов фасадов, например, карнизов, которые были утрачены со временем. В результате фасады должны будут выглядеть в соответствии с историческим обликом", - сказал Александр Кошелев.

Согласно размещенной на сайте госзакупок конкурсной документации, стоимость работ по реконструкции здания новосибирского театра, которые должны будут завершиться в ноябре 2018 года, составляет около 158 млн рублей. Помимо ремонта фасадов в рамках контракта будет усилен фундамент здания и отремонтирована его кровля.

Ремонт в здании театра

Реконструкция в Новосибирском академическом театре оперы и балета стала предметом спора между руководством театра, общественниками и профессиональными архитекторами в 2015 году, после назначения Владимира Кехмана директором театра. Тогда управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области выявило нарушения при проведении ремонта. Кехмана обвинили в изменении исторических интерьеров в вестибюле, фойе на первом и втором этажах и в зрительском зале, также возникли замечания к качеству работ по реставрации кровли и фасада.

Как позже признали власти, ремонт не нанес непоправимого вреда новосибирскому театру, но нарушения при ремонте театра все же были. По этой причине в отношении Кехмана и следившей за ремонтом архитектурной мастерской были составлены протоколы об административных нарушениях. В 2016 году Центральный районный суд Новосибирска дважды штрафовал Владимира Кехмана за несогласованный ремонт здания театра на общую сумму 225 тыс. рублей.

Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета указом министра культуры РФ Владимира Мединского в марте 2015 года после увольнения предыдущего директора Бориса Мездрича в связи со скандальной постановкой оперы "Тангейзер" в театре. Позже Кехман оставил эту должность, став художественным руководителем НОВАТ, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.