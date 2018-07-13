Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сибири создадут консорциум по дикоросам с экспортным потенциалом в $1 млрд

Сибирь
13 июля, 11:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июля. /ТАСС

Сообщается, что за основу планируется взять опыт Томской области, которая отчиталась об экспорте около 4 тыс. тонн или до $80 млн в стоимостном выражении

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Консорциум в области заготовки и переработки дикорастущих ягод, грибов, кедровых орехов и других продуктов леса (дикоросов) создадут в Сибирском федеральном округе (СФО) на основе опыта Томской области, которая уже добилась хороших результатов. Ожидается, что эта организация позволит ежегодно поставлять на экспорт продукцию на $1 млрд, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.

Томская область является лидером в Сибири по заготовке дикоросов. В регионе с 2013 года действует специальная программа о промышленном использовании возобновляемых природных ресурсов, она рассчитана до 2020 года. В 2017 году Томская область закупила у населения 8,8 тыс. тонн дикоросов, примерно половину из них составили ягоды, 1,3 тыс. тонн - хвойная лапка, по 1 тыс. тонн - кедровый орех и грибы, 600 тонн - чага, 500 тонн - иван-чай, 27 тонн - сосновая шишка и 16 тонн - лекарственные растения. До 40% дикоросов отправляют на экспорт: в Китай и Пакистан (кедровый орех), Италию, Австрию, Германию, Польшу (грибы), Южную Корею и Индию (чага).

"Томск отчитывается об экспорте около 4 тыс. тонн или в стоимостном выражении до $80 млн. <…> Эти цифры можно интерполировать на те субъекты, где сопоставимая численность населения и сопоставимые запасы леса - в первую очередь это Красноярский край, Иркутская область, Хакасия. К 2020 году <…> томичи планируют удвоить объем экспорта. То есть, грубо говоря, наш потенциал составляет около $1 млрд в год", - сказал Гусельников.

Он отметил, что сейчас объемы экспорта ограничены из-за сложностей с прохождением санитарно-экологических норм и оценкой санитарного состояния продукции в разных странах. Одна из основных задач консорциума, по его словам, - привлечь специалистов, которые могут решить эту проблему.

По данным советника председателя исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Владимира Аксенова сейчас колоссальные запалы сибирских лесов используются менее, чем на 10%. "Только в Томской области немного больше, около 15%, а в некоторых регионах вообще 2-3% используется. Эксплуатационные запасы дикорастущего лесного сырья по округу примерно 1,2 млн тонн", - сказал он.

Аксенов привел оценку властей Томской области, согласно которой за сезон сельские жители в регионе зарабатывают на сборе дикоросов 70-150 тысяч рублей, что для них является существенных доходом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакасия Томская область Иркутская область Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Матвиенко упрекнула главу "Почты России" в незнании реальных зарплат почтальонов
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!