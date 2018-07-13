В Сибири создадут консорциум по дикоросам с экспортным потенциалом в $1 млрд

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Консорциум в области заготовки и переработки дикорастущих ягод, грибов, кедровых орехов и других продуктов леса (дикоросов) создадут в Сибирском федеральном округе (СФО) на основе опыта Томской области, которая уже добилась хороших результатов. Ожидается, что эта организация позволит ежегодно поставлять на экспорт продукцию на $1 млрд, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.

Томская область является лидером в Сибири по заготовке дикоросов. В регионе с 2013 года действует специальная программа о промышленном использовании возобновляемых природных ресурсов, она рассчитана до 2020 года. В 2017 году Томская область закупила у населения 8,8 тыс. тонн дикоросов, примерно половину из них составили ягоды, 1,3 тыс. тонн - хвойная лапка, по 1 тыс. тонн - кедровый орех и грибы, 600 тонн - чага, 500 тонн - иван-чай, 27 тонн - сосновая шишка и 16 тонн - лекарственные растения. До 40% дикоросов отправляют на экспорт: в Китай и Пакистан (кедровый орех), Италию, Австрию, Германию, Польшу (грибы), Южную Корею и Индию (чага).

"Томск отчитывается об экспорте около 4 тыс. тонн или в стоимостном выражении до $80 млн. <…> Эти цифры можно интерполировать на те субъекты, где сопоставимая численность населения и сопоставимые запасы леса - в первую очередь это Красноярский край, Иркутская область, Хакасия. К 2020 году <…> томичи планируют удвоить объем экспорта. То есть, грубо говоря, наш потенциал составляет около $1 млрд в год", - сказал Гусельников.

Он отметил, что сейчас объемы экспорта ограничены из-за сложностей с прохождением санитарно-экологических норм и оценкой санитарного состояния продукции в разных странах. Одна из основных задач консорциума, по его словам, - привлечь специалистов, которые могут решить эту проблему.

По данным советника председателя исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Владимира Аксенова сейчас колоссальные запалы сибирских лесов используются менее, чем на 10%. "Только в Томской области немного больше, около 15%, а в некоторых регионах вообще 2-3% используется. Эксплуатационные запасы дикорастущего лесного сырья по округу примерно 1,2 млн тонн", - сказал он.

Аксенов привел оценку властей Томской области, согласно которой за сезон сельские жители в регионе зарабатывают на сборе дикоросов 70-150 тысяч рублей, что для них является существенных доходом.