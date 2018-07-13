Суд продлил арест трем подросткам, обвиняемым в нападении в школе в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Советский районный суд продлил на два месяца арест трем подросткам, обвиняемым в нападении в школе в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

ЧП в школе произошло 19 января. Вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе № 5, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность". Обвиняемыми по делу проходят 15-летний подросток, совершивший нападение, и два его предполагаемых соучастника 14 и 15 лет.

"Постановлениями Советского районного суда города Улан-Удэ всем трем обвиняемым в совершении преступления в средней школе номер пять срок содержания под стражей продлен на два месяца, то есть до 19 сентября 2018 года", сказала пресс-секретарь суда Алена Носкова.

Все трое подростков были арестованы в январе, в марте суд продлил срок содержания их под стражей. Очередное продление срока содержания обвиняемых под стражей, пояснила Носкова, обусловлено "особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений".

"Исследовав представленные материалы, заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, не отпали и не изменились", - добавила пресс-секретарь.

В конце января и начале февраля троих пострадавших школьников и учительницу выписали из больницы. Две девочки, больше всех пострадавшие при нападении, продолжают проходить лечение и реабилитацию.