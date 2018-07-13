Выставка "АгроОмск-2018" будет посвящена повышению плодородия земель

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Специализированная выставка достижений агропромышленного комплекса Омской области "АгроОмск-2018", которая пройдет с 16 по 22 июля, будет посвящена повышению плодородия земель, сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов. Выставку в Омске посетят более 400 экспертов из Казахстана, Китая и ряда соседних регионов.

"АгроОмск" - это наше главное аграрное событие. В этом году выставка будет проводиться под эгидой Года плодородия, который объявлен в этом году в Омской области. Мы представим научные разработки в этом ключе, специальный павильон будет отведен под стенды научных учреждений на эту тему", - сказал Чекусов.

Он отметил, что на выставке будут показаны новейшие разработки сельскохозяйственных машин и культур, включая многолетнюю пшеницу. "На полях будет проведена демонстрация работы более 20 единиц техники. В рамках деловой программы состоятся конференции, семинары и круглые столы по актуальным вопросам АПК", - пояснил министр. В частности, специалисты обсудят возможность использования газомоторного топлива в сельском хозяйстве и уменьшения зависимости экономики предприятий от колебания цен на ГСМ.

По словам главы омского Минсельхоза, участие в выставке примут более 400 экспертов и руководителей сельскохозяйственных предприятий из Казахстана, Китая и ряда российских регионов. "Подтвердили свое участие Алтайский край, Новосибирская, Тюменская области, Курган. Другие регионы также будут, но официально они не заявились", - добавил Чекусов.

Первые два дня выставка будет проводиться в закрытом режиме, затем откроется для посещения жителям Омска. "Это сделано для того, чтобы эксперты могли нормально работать. Кроме того, несколько изменен формат выставки - каждый день будет начинаться с экскурсии по выставке, чтобы все участники смогли детально ознакомиться с ней и уже потом присмотреться к тому, что для них особо актуально", - отметил министр.

Организаторами выставки являются министерство сельского хозяйства и продовольствия региона и Агентство развития и инвестиций Омской области. Мероприятие пройдет в 16-й раз. По итогам "АгроОмск-2017" был заключен 101 контракт на поставку сельхозтехники на сумму 310 млн рублей. За неделю работы выставку-ярмарку посетили 179 тысяч человек.