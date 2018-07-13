В Кузбассе остановили работу золотодобытчика после загрязнения реки

КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия в Кемеровской области проверила золотодобытчиков после загрязнения реки Кии и притока Кундат и установила источник загрязнения - отстойник золотодобывающей компании "Артель старателей "Золотой полюс", деятельность которой была приостановлена. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как сообщалось, проверка началась после того, как местные жители пожаловались врио губернатора Сергею Цивилеву. Загрязнение произошло в месте впадения в Кию ее притока Кундат, где размножаются ценные виды рыб (таймень, хариус и другие). Это популярное туристическое место, в котором, помимо всего прочего, работают золотопромышленники. На фотографии, опубликованной на странице Цивилева в соцсети "ВКонтакте", видно, что на одном из участков вода в реке стала кирпичного цвета.

Экологи, специалисты Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры взяли пробы воды из рек. "При визуальном изучении притоков реки Кундат установлено, что в Северный Кундат вливается загрязненный поток жидкости из производственного отстойника ООО "Артель старателей "Золотой полюс", чья подрядная компания ООО "Восток" ведет на лицензионном участке добычу золота. Густые потоки отходов добычи желтого цвета от растворенной глины при промывании золота способствуют превышению предельно допустимых нормативов качества воды в реках", - сказали в пресс-службе.

При проверке были выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды (лицензионных и проектных решений при золотодобыче), земельного и лесного законодательства, в том числе отсутствие права пользования прилегающими земельными участками и на строительство дороги. "Деятельность ООО "Артель старателей "Золотой полюс" на данном лицензионном участке остановлена до устранения всех нарушений", - добавили в пресс-службе.

По выявленным фактам будут возбуждены административные дела, которые рассмотрят отраслевые департаменты администрации и управление Росприроднадзора по области. "По результатам работ профильных ведомств будут приняты процессуальные решения. Виновным юридическим лицам грозит штраф более 2 млн рублей", - отметили в администрации региона.

На сайте ООО "Артель старателей "Золотой полюс" сообщается, что оно является одной из крупнейших золотодобывающих компаний Кемеровской области, специализирующейся на геологическом изучении, разведке и добыче драгоценных металлов. В компании ТАСС не прокомментировали ситуацию, отметив, что руководитель предприятия находится в командировке.