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Экспедиция по спасению древней Шалаболинской писаницы началась в Красноярском крае

Сибирь
13 июля, 13:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июля. /ТАСС

По ее итогам планируется разработать рекомендации по сохранению и консервации наиболее проблемных участков объекта

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КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Экспедиция Русского географического общества (РГО) по спасению от разрушения Шалаболинской письменности - наскальных рисунков (петроглифов), оставленных людьми разных эпох, началась в Красноярском крае. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Красноярского отделения РГО.

По данным ученых, на уникальной писанице, расположенной в Курагинском районе края, находятся более 100 плоскостей с 550 петроглифами. Некоторым из этих наскальных шедевров более семи тысяч лет.

"Мы проводим экспедицию, чтобы изучить современное состояние памятников наскального искусства, расположенных на правом берегу реки Тубы, уточнить границы их расположения, провести фотофиксацию и картографирование. А на втором этапе, уже после этого, предполагается создание единой информационной базы по наскальным рисункам Шалаболинской писаницы. На основе полученных данных мы планируем разработать рекомендации по сохранению и консервации наиболее проблемных участков этого объекта", - сказал руководитель экспедиции Александр Заика.

Петроглифы страдают от вандалов, которые рисуют и пишут на них, вред наносит и дым костров туристов. Местные жители берут камни на хозяйственные постройки.

"Каждый год древних изображений на скалах становится все меньше и меньше: скальная корка осыпается, рисунки иногда даже подвергаются посетительскому вандализму, негативные факторы окружающей среды наносят вред петроглифами. Все это приводит к тому, что с каждым годом мы все сильнее и сильнее утрачиваем связь с прошлым, все тоньше становится нить, которая позволяет нам распутать загадки ушедших тысячелетий", - сказала руководитель Минусинского отделения РГО Ольга Ковалева.

Шалоболинская писаница расположена в 35 км к западу от поселка Курагино, свое название получила от близлежащего села Шалоболино. Рисунки нанесены на правой стороне крутого скального берегового массива реки Туба. Это рисунки животных, изображения лодок, рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими верхними конечностями (относятся к эпохе неолита и энеолита), многочисленные батальные, скотоводческие сцены (ранний железный век и Средневековье).

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