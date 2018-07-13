ФАС повторно приостановила конкурс по выбору регоператора ТКО в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во второй раз приостановила конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области в связи с получением жалобы на организацию торгов.

"ФАС приняла к рассмотрению жалобу ЗАО "АвтоРециклинг" на действия организатора торгов - министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области. <…> Торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу", - говорится в документах конкурса. Рассмотрение жалобы назначено на 17 июля.

Накануне, 12 июля, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области определило регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Конкурс был признан не состоявшимся, так как к участию была допущена одна заявка. Конкурсная комиссия решила заключить соглашение с компанией "Экология-Новосибирск", 75% которой принадлежит группе "ВИС" - концессионеру строительства мусорных полигонов.

Ранее ФАС уже приостанавливала конкурс по выбору оператора по обращению с ТКО: антимонопольная служба предписала министерству ЖКХ и энергетики региона изменить документацию и вернуть заявки после жалобы новосибирской компании "Латранс".

"Мусорная" концессия в Новосибирске

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с компанией "Экология-Новосибирск". В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Компания-концессионер до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх- Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. т ТКО в год.

Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство полигона, усомнились в экологической безопасности проекта. В октябре врио губернатора поручил правительству региона уведомить концессионера о расторжении договора на строительство мусороперерабатывающих комплексов. При этом власти Новосибирской области не исключили заключения нового соглашения с прежним концессионером на новых условиях.

В апреле власти Новосибирской области и общественники договорились о параметрах нового концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов, стоимость которых снизилась более чем на 2 млрд рублей и составила 4,3 млрд.