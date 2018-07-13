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СК возбудил уголовное дело после отравления роллами 15 человек в Барнауле

Спорт Системные разделы Миграция Сибирь
13 июля, 14:19 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 13, июля. /ТАСС

С 4 по 7 июля после употребления продуктов питания, изготовленных предприятием "Японский бох", в больницы города поступили 15 человек

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БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после отравления 15 человек роллами компании "Японский бох" в Барнауле, сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 4 по 7 июля после употребления продуктов питания, изготовленных предприятием "Японский бох", в больницы Барнаула поступили 15 человек с заболеванием острой кишечной инфекции. Предварительно установлено, что в компании были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по изготовлению суши, роллов и пиццы.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" по факту отравления продуктами питания 15 жителей города Барнаула", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, служба доставки "Японский бох" приостановила работу, следователи осмотрели цех по производству продуктов питания, допросили персонал и руководителя.

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