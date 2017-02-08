Асад: события в стране развиваются в направлении, устраивающем РФ и Сирию

ДАМАСК, 8 февраля. /ТАСС/. События в Сирии развиваются в направлении, желаемом для России и Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами.

"События двигаются быстро, в направлении, которое желаем мы и вы", - сказал Асад, обращаясь к депутатам Госдумы.