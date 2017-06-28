В Москве вызывают опасения заявления Вашингтона о подготовке Дамаском химатаки

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заявление Госдепартамента США о том, что Вашингтон не будет верить заверениям Дамаска в отсутствии приготовлений к проведению химической атаки, вызывает у Москвы серьезные опасения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в среду на своей странице в Facebook.
"Из прошлого мы (все) знаем, что режим Буша (президента США Джорджа Буша-младшего - прим. ТАСС) уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ в Ираке против собственного народа для осуществления военной агрессии в отношении этой страны. Это вызывает у нас серьезные опасения", - подчеркнула она.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Руководство арабской республики опровергло эти утверждения. Во вторник официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт проинформировала, что власти США не собираются обнародовать данные, подтверждающие соответствующие выводы Вашингтона.