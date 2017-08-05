Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ВВС коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов

Международная панорама Кризис в Сирии
5 августа, 13:10 UTC+3 ТАСС

Источник сообщает, что террористов в госпитале не было, но снаряды разрушили здание медучреждения и уничтожили большое количество автомобилей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удар по госпиталю в сирийском городе Ракка (520 км от Дамаска - прим. ТАСС). Об этом в субботу сообщило агентство SANA со ссылкой на заместителя главы отделения Сирийского общества Красного Полумесяца Дину аль-Асаад. Отмечается, что боеприпасы были снаряжены фосфором.

Смотрите также

Human Rights Watch осудила применение фосфорных снарядов коалицией во главе с США

Жертвами налета ВВС коалиции в Ракке стали семеро детей

По словам аль-Асаад, более 20 снарядов упало на здание медицинского учреждения, что привело к его разрушению. Кроме того, уничтожено большое количество автомобилей. Дина аль-Саад отметила, что террористов в этом госпитале не было.

Инцидент, как уточняется, произошел 3 августа.

9 июня агентство SANA сообщило о применении коалицией во главе с США фосфорных боеприпасов в сирийской Ракке. По его сведениям, в результате бомбардировки погибли 17 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
2
Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом
5
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
6
СМИ: ВВС коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов
7
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама