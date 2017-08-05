СМИ: ВВС коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов

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ТАСС, 5 августа. ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удар по госпиталю в сирийском городе Ракка (520 км от Дамаска - прим. ТАСС). Об этом в субботу сообщило агентство SANA со ссылкой на заместителя главы отделения Сирийского общества Красного Полумесяца Дину аль-Асаад. Отмечается, что боеприпасы были снаряжены фосфором.
По словам аль-Асаад, более 20 снарядов упало на здание медицинского учреждения, что привело к его разрушению. Кроме того, уничтожено большое количество автомобилей. Дина аль-Саад отметила, что террористов в этом госпитале не было.
Инцидент, как уточняется, произошел 3 августа.
9 июня агентство SANA сообщило о применении коалицией во главе с США фосфорных боеприпасов в сирийской Ракке. По его сведениям, в результате бомбардировки погибли 17 человек.