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СМИ: сирийские войска перекрыли линии снабжения террористов в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама Кризис в Сирии
15 сентября, 13:42 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 15, сентября. /ТАСС

Сообщается, что сирийские ВВС и российские ВКС наносят удары по оплотам противника в населенных пунктах Айяш, Джнейна, Ховейджа-Сакр и Хусейния

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БЕЙРУТ, 15 сентября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийской армии перерезали в пятницу шоссе к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), которое идет к городу Эль-Маядин и иракской границе. Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", в результате проведенной операции бойцы правительственных сил перекрыли основную линию снабжения террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обороняющихся в восточной части Дейр-эз-Зора. Этот успех сирийских войск может ускорить освобождение города от банд ИГ.

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© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

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По информации портала, сирийские ВВС и российские ВКС наносят удары по оплотам противника в населенных пунктах Айяш, Джнейна, Ховейджа-Сакр и Хусейния.

На северо-западном фронте войска укрепляются в районе Эль-Бугейлия, откуда террористы были выбиты в четверг, они находятся сейчас в 8 км от Дейр-эз-Зора. Готовится операция по прорыву блокады города на западном шоссе. На южном и восточном направлениях армия и ополченцы освободили с начала недели 14 населенных пунктов и вернули под контроль огневые позиции на шести стратегических высотах, всего от банд террористов очищена площадь в 90 кв. км. В четверг террористов выбили с бывшей базы ПВО в районе военного аэродрома в 2 км от города.

Правительство Сирии предпринимает усилия по скорейшему введению в эксплуатацию освобожденных нефтяных месторождений Эт-Тим и Эш-Шула к югу от Дейр-эз-Зора. Как сообщила газета "Аль-Хаят", бригады инженеров и специалистов занимаются сейчас ремонтом нефтяных вышек, чтобы поднять уровень добычи до 2 тыс. баррелей в сутки в ближайшие три месяца. До войны производительность месторождения Эт-Тим составляла 80 тыс. баррелей в сутки.

Освобождение от банд ИГ восточного региона, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, имеет важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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