Более 121 тыс. человек выведено из Восточной Гуты с началом гуманитарных пауз

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что с началом гуманитарных пауз из Восточной Гуты (пригород Дамаска) выведено 121,7 тыс. человек.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 121 729 человек", - сказал генерал.

Евтушенко также сообщил, что под контролем Центра по примирению по гуманитарному коридору "Арбил" четвертый день продолжается вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей. "Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6 749 человек", - уточнил он.

Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 13 тыс. 190 боевиков и членов их семей. "Все они доставлены в населенный пункт Калаат аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", - сообщил генерал.

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафидина. Всего с 28 февраля через коридор анклав покинуло 25 755 человек.