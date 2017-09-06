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СМИ: в Южной Корее не зафиксированы следы радионуклидов после ядерного испытания в КНДР

Международная панорама Ситуация на Корейском полуострове
6 сентября, 5:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 6, сентября. /ТАСС

Уровень фоновой радиации в Южной Корее также находится на обычном уровне, сообщает агентство Yonhap

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CЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Агентство по ядерной безопасности Республики Корея не обнаружило следов радиоактивных веществ после проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания.

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Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

"В анализах почвы, воды и воздуха следов радионуклидов, таких как ксенон, до сих пор обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что уровень фоновой радиации в Южной Корее также находится на обычном уровне и составляет от 50 до 300 нанозивертов в час.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

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