СМИ: в Южной Корее не зафиксированы следы радионуклидов после ядерного испытания в КНДР

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CЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Агентство по ядерной безопасности Республики Корея не обнаружило следов радиоактивных веществ после проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания.
Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.
"В анализах почвы, воды и воздуха следов радионуклидов, таких как ксенон, до сих пор обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что уровень фоновой радиации в Южной Корее также находится на обычном уровне и составляет от 50 до 300 нанозивертов в час.
3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.