Викарий патриарха Кирилла отказался быть консультантом по фильму Учителя "Матильда"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) отказался от приглашения стать консультантом по фильму "Матильда" режиссера Алексея Учителя, рассказывающего о взаимоотношении императора Николая II с балериной Матильдой. Об этом епископ в воскресенье сообщил на лекции в рамках открытия исторического парка "Россия - моя история" в Екатеринбурге.
"Мне позвонил сам режиссер Учитель и спросил, не хочу ли я стать консультантом фильма ["Матильда"], на что я ответил, чтобы он мне дал заявку, которую посмотрю, а затем дам ответ. Я удивился, когда узнал от Учителя, что фильм уже готов. А зачем почти готовому фильму консультант?" - сказал Шевкунов, отметив, что сценарий к "Матильде" ему прислали только через несколько месяцев после звонка режиссера.
"К тому моменту я уже посмотрел трейлер. Он меня привел в ужас, потому что в нем было написано крупными буквами: "Главный исторический блокбастер года, тайна дома Романовых". Вообще-то, никакой тайны в отношениях Николая Александровича и Матильды Феликсовны не было, весь Петербург только об этом и сплетничал", - сказал Шевкунов.
Он добавил, что его также смутила фраза его любимого императора Александра III, который появлялся в трейлере к фильму. "Фраза настолько пошлая, что мне стало плохо: "Я единственный из Романовых, который не жил с балеринами". Феерическая пошлость <...> Я все это высказал режиссеру Учителю, с художественной точки зрения - невыносимая пошлость. Я не стал консультантом по этому фильму", - заявил Шевкунов.