Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Викарий патриарха Кирилла отказался быть консультантом по фильму Учителя "Матильда"

Культура Ситуация вокруг фильма "Матильда"
3 сентября, 18:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, сентября. /ТАСС

Епископ отметил, что трейлер картины привел его в ужас

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) отказался от приглашения стать консультантом по фильму "Матильда" режиссера Алексея Учителя, рассказывающего о взаимоотношении императора Николая II с балериной Матильдой. Об этом епископ в воскресенье сообщил на лекции в рамках открытия исторического парка "Россия - моя история" в Екатеринбурге.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Мне позвонил сам режиссер Учитель и спросил, не хочу ли я стать консультантом фильма ["Матильда"], на что я ответил, чтобы он мне дал заявку, которую посмотрю, а затем дам ответ. Я удивился, когда узнал от Учителя, что фильм уже готов. А зачем почти готовому фильму консультант?" - сказал Шевкунов, отметив, что сценарий к "Матильде" ему прислали только через несколько месяцев после звонка режиссера.

"К тому моменту я уже посмотрел трейлер. Он меня привел в ужас, потому что в нем было написано крупными буквами: "Главный исторический блокбастер года, тайна дома Романовых". Вообще-то, никакой тайны в отношениях Николая Александровича и Матильды Феликсовны не было, весь Петербург только об этом и сплетничал", - сказал Шевкунов.

Он добавил, что его также смутила фраза его любимого императора Александра III, который появлялся в трейлере к фильму. "Фраза настолько пошлая, что мне стало плохо: "Я единственный из Романовых, который не жил с балеринами". Феерическая пошлость <...> Я все это высказал режиссеру Учителю, с художественной точки зрения - невыносимая пошлость. Я не стал консультантом по этому фильму", - заявил Шевкунов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
2
МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
7
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Темы дня
Новости партнеров
Реклама