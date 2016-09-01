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"Открытые инновации-2016" делают ставку на инженеров

Наука Технологии будущего
1 сентября, 13:53 UTC+3
В этом году форум меняет формат. Ключевыми фигурами станут технологические предприниматели и все те, кто хочет ими стать
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© Сколково

Началась регистрация участников на V Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Мероприятие пройдет 26-28 октября 2016 года в технопарке "Сколково".

Особое внимание уделят инженерам, участвующим в высокотехнологичных разработках, креативным предпринимателям. В фаворе форума - люди технических специальностей - все  те, кто стремится изменить мир, делая его более удобным и комфортным для человека.

Работа форума будет организована так, чтобы воплощение смелых идей началось немедленно. Директор акселератора завяжет реальные контакты, инвестор получит продукт для развития бизнеса, молодой ученый обретет инвестора, а технологический предприниматель сможет подыскать клиентов для своего проекта. 

На пленарной сессии "Открытых инноваций" смогут легко пообщаться несколько сотен российских предпринимателей, и главное - они получат возможность задать вопросы технологическим лидерам планеты.  

В шоу-румах форума, которые разместятся в атриуме технопарка на площади 8 тыс. кв. м, будут представлены лучшие российские проекты и яркие достижения в области науки и инноваций. Организатор форума - фонд "Сколково". Мероприятие проводится при поддержке Минэкономразвития России и правительства Москвы.

Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг считает, что ускорение инновационного развития для России - это, по сути, направление главного удара, это важная задача, через которую решается судьба страны. На взгляд президента фонда, форум должен ответить на главный вопрос: "Что нам следует предпринять, чтобы инновации в России развивались успешно?"

"Речь пойдет именно об "открытых инновациях", то есть о создании новых технологий малыми и средними инновационными компаниями, при том что подъем технологического предпринимательства, равно как и малого и среднего бизнеса в целом, также является одной из первостепенных по значению задач, стоящих перед российской экономикой. Мы с коллегами рады принять это важное мероприятие в инновационном центре "Сколково" и желаем успешной работы всем его участникам", - заключил Виктор Вексельберг.

В "Открытые инновации-2016" будет включена деловая программа форума "Евразийская неделя" - саммита стран Евразийского экономического союза, в которой примут участие делегации из пяти государств - членов ЕАЭС. Эта интеграция на площадке форума поможет развитию каналов реализации конкурентоспособных товаров и услуг, установлению  новых торговых связей.

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