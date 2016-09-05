Резидент "Сколково" разворачивает сотрудничество с Discovery Education

Соглашение о партнерстве с международной компанией в области производства цифрового контента для общеобразовательных школ подписано весной 2016 года. Уже реализовано технологическое решение для совместных коллективных исследований. Сейчас новый этап. С помощью технологии "ГлобалЛаб" цифровые образовательные сервисы Techbook, Discovery Education Streaming и Streaming Plus от компании Discovery Education дополнены современными видами образовательной деятельности. Школьники и учителя смогут реализовывать краудсорсинговые исследования, осваивать учебный материал, попутно обучаясь командной работе. Компания "ГлобалЛаб" - одно из ведущих образовательных сообществ для школьников, их родителей и учителей.

"Мы гордимся сотрудничеством с "ГлобалЛаб". Теперь школьники во всем мире смогут, используя наши цифровые сервисы, получить уникальную возможность проводить совместные исследования на различные темы. Коллаборативные проекты от "ГлобалЛаб", интегрированные в наши сервисы, позволят школьникам узнать больше о своих сверстниках из разных культур и географических регионов мира, вместе с тем, помогая им развивать столь необходимые коллаборативные и коммуникативные навыки, творческое и критическое мышление", - сказал старший вице-президент и директор по электронному обучению Discovery Education Келли Кэмпбелл о новых наработках компании-партнера.

Президент компании "ГлобалЛаб" Татьяна Крупа, в свою очередь, рассказала о важности сотрудничества с Discovery Education. "Наше партнерство позволяет объединить динамичный и качественный контент Discovery Education с коллаборативными активностями "ГлобалЛаб". Получившийся в результате совместный продукт будет направлен на развитие исследовательских навыков учащихся, а также навыков коммуникации, командной работы и творческой деятельности".

ООО "ГлобалЛаб" - разработчик интернет-платформы сетевого исследовательского взаимодействия школьников, их родителей и учителей. На платформе "ГлобалЛаб" каждый может создать собственный учебный, исследовательский или даже научный проект, привлечь единомышленников к сбору данных по всему миру, опубликовать результаты в виде инфографики и, возможно, совершить настоящее открытие.

Вице-президент, исполнительный директор IT-кластера Фонда "Сколково" Игорь Богачев уверен в компетентности команды исследователей. "Фонд "Сколково" оказал важную поддержку проекту "ГлобалЛаб", предоставив грант на создание первой версии системы. Новый этап сотрудничества нашей компании с глобальным игроком отрасли - это признак правильности нашего решения и компетентности команды, которой мы доверяем", - считает Игорь Богачев.

"ГлобалЛаб" с успехом внедряется в урочную и внеурочную деятельность, а также систему дополнительного образования. Сегодня "ГлобалЛаб" объединяет более 130 тыс. участников из 60 стран мира, которые принимают участие в 1,3 тыс. междисциплинарных исследовательских проектах, большая часть из которых создана участниками сообщества.