В "Сколково" запущена беспроводная сеть интернета вещей. Первыми подключенными устройствами стали счетчики воды и электроэнергии в жилых кварталах, интеллектуальные системы управления освещением, а также датчики парковки.

Это, разумеется, не все, есть и другие инфраструктурные проекты, которые будут реализовываться по мере завершения строительства города.

Занимается внедрением новой технологии компания "СТРИЖ Телематика", резидент кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда "Сколково". "СТРИЖ Телематика" является разработчиком отечественной беспроводной энергоэффективной технологии, которая необходима для передачи данных в IoT-сетях и межмашинного "общения" (M2M). "СТРИЖ" позволяет строить "умные" LPWA-сети, разрабатывать компактные устройства. Они передают сигнал на расстояние больше чем 50 километров и способны автономно работать не меньше 10 лет.

Президент компании "СТРИЖ Телематика" Андрей Синицин рассказал о новой разработке компании - отечественной платформе для IoT, которая позволяет подключать существующие приборы и сенсоры к интернету. "Счетчик воды или датчик влажности после интеграции сможет передавать свои показания в сеть, при этом не требуя обслуживания и работая от батареи свыше 10 лет", - сказал он.

Специалисты компании "СТРИЖ Телематика" в дальнейшем предполагают создание IoT-приложений для различных отраслей: индустриального интернета вещей, медицины, нефтегазовой промышленности и городского управления

Проектный менеджер кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда "Сколково" Максим Жаренов уверен: "Развертывание сети для интернета вещей на базе отечественной технологии - знаковое событие для "Сколково". Приятно видеть результат работы наших резидентов. Получив готовую инфраструктуру, мы предлагаем всем российским IoT-разработчикам использовать "Сколково" как кросс-отраслевой полигон для тестирования пилотных проектов в сфере интернета вещей".

Благодаря новой технологии "СТРИЖ Телематики" инженеры из "Сколково" получат возможностью создавать собственные решения для интернета вещей. Программисты смогут использовать комплекты для тестирования и отлаживания своих пилотных IoT-проектов в условиях реального времени.