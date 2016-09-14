HelgiLab осваивает технологию визуализации городов Европы

Резидент Космического кластера фонда "Сколково" российская инновационная компания HelgiLab разрабатывает трехмерные фотореалистичные модели городов и занимается распознаванием городских объектов.

Технологии компании, в частности, применяются в геоинформационных системах Москвы. HelgiLab разрабатывает модели и других городов, в том числе и Санкт-Петербурга. А в будущем предполагает выйти на рынок Европы.

Один из основателей компании, генеральный директор Олег Ильичев, считает, что Европа – очень перспективна в качестве монетизации решения. Там есть нужная аппаратура, а значит, данные, на основании которых можно строить модели и проводить распознавание объектов. Муниципалитеты и коммерческие заказчики за рубежом с удовольствием внедряют инновации в области IT и ГИС. Сегодня в Европе существует интерес в создании именно тех моделей, которые предлагает HelgiLab.

В "Сколково" работу компании тоже высоко оценили. Проектный менеджер кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда "Сколково" Илья Гольдт рассказал ТАСС.

- Уверен, что HelgiLab создает достаточно оригинальный и уникальный продукт, нужный и полезный как сити-менеджерам, так и инженерам, строителям и разработчикам приложений, связанных с городом и навигацией. Интерес растет, расширяется количество возможностей системы и сервисов. Трехмерная визуализация, которую делает HelgiLab, в будущем может стать хорошей основой для навигации беспилотных и безэкипажных аппаратов. А это уже рынок совсем другого масштаба. Нам нравится, что и как ребята делают.

- Им оказывается какая-то финансовая поддержка?

- В прошлом году Фонд "Сколково" оказал грантовую поддержку проекту. И мы уже видим первые плоды этой поддержки – продукт качественно вырос, увеличились заказы, появился первый международный опыт внедрения. Интерес к проекту есть не только в Москве, но и в других городах, и мы совместно ведем работу для того, чтобы этот интерес только рос.

– В планах компании HelgiLab внедрение технологии навигации для слабовидящих людей. На ваш взгляд, есть у этой идеи будущее?

– HelgiLab неслучайно пришла к идее аудио-навигаторов для слабовидящих. Продукт, который создает компания, подразумевает, что объекты внутри 3D панорамы будут автоматически распознаны. То есть, столб будет числится столбом с такими-то геометрическими размерами и точными координатами, дерево – деревом, забор – забором и т.д. Это позволяет не просто строить навигацию, а создавать дополнительные ориентиры даже при обычной навигации. Например, не "поверните направо через 300 метров", а "поверните направо на ближайшем светофоре". Конечно, задача сделать навигатор для незрячих – задачка со звездочкой. Но и она решается. Какой-то масштабной прямой коммерциализации мы не ждем – это в первую очередь социальная история. И у нее точно есть будущее.

Свой первый пилотный проект за рубежом HelgiLab сделала с одним из мировых лидеров в производстве геодезического оборудования и систем наземного лазерного сканирования. Инженеры компании-заказчика предоставили данные со съемкой Роттердама и Бирмингема, а HelgiLab выполнила обработку данных и распознавание объектов (дорожных знаков и столбов освещения). Цель проекта для HelgiLab - включить собственное решение в пакет ПО, поставляемый вместе с системами наземного лазерного сканирования.

Второй проект компании касался съемок в столице Нидерландов – Амстердаме. И там тоже присутствовала задача распознавания городских объектов. Нидерланды были выбраны не случайно. Как рассказал сооснователь компании HelgiLab Сергей Геворков, Амстердам является лидером в инновациях в области урбанистики и дизайна. "Это позволяет им создавать без преувеличения город будущего. Высокие темпы развития городских территорий обеспечивают опережающий спрос на продукты мониторинга, планирования и дизайна городского пространства. Застройщикам и муниципалитетам интересны те данные, которые мы получаем, они могут с их помощью оптимизировать развитие собственного бизнеса и территорий,- считает Сергей Геворков.

В ближайших планах HelgiLab выставка в Гамбурге, а потом исследователи продолжат изучение европейских городов. Обмен опытом, освоение новых горизонтов - все это пригодится в первую очередь в своей стране, не сомневаются основатели компании HelgiLab.