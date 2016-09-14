Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

HelgiLab осваивает технологию визуализации городов Европы

Наука Технологии будущего
14 сентября, 17:31 UTC+3
Наработанный опыт специалисты намерены применить в России
Материал из 1 страницы
© Сколково

Резидент Космического кластера фонда "Сколково" российская инновационная компания HelgiLab разрабатывает трехмерные фотореалистичные модели городов и занимается  распознаванием городских объектов.  

Технологии компании, в частности, применяются в геоинформационных системах Москвы. HelgiLab разрабатывает модели и других городов, в том числе и Санкт-Петербурга. А в будущем предполагает  выйти на рынок  Европы.  

Один из основателей  компании, генеральный директор Олег Ильичев,  считает, что Европа – очень перспективна в качестве монетизации решения. Там есть нужная аппаратура, а значит, данные, на основании которых можно строить модели и проводить распознавание объектов. Муниципалитеты и коммерческие заказчики за рубежом с удовольствием внедряют инновации в области IT и ГИС.  Сегодня в Европе существует интерес в создании именно тех моделей, которые предлагает HelgiLab.   

В "Сколково" работу компании тоже высоко оценили. Проектный менеджер кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда "Сколково" Илья Гольдт рассказал ТАСС.  

- Уверен, что HelgiLab создает достаточно оригинальный и уникальный продукт, нужный и полезный как сити-менеджерам, так и инженерам, строителям и разработчикам приложений, связанных с городом и навигацией. Интерес растет, расширяется количество возможностей системы и сервисов. Трехмерная визуализация, которую делает HelgiLab, в будущем может стать хорошей основой для навигации беспилотных и безэкипажных аппаратов. А это уже рынок совсем другого масштаба. Нам нравится, что и как ребята делают.  

- Им оказывается какая-то финансовая поддержка?  

- В прошлом году Фонд "Сколково" оказал грантовую поддержку проекту. И мы уже видим первые плоды этой поддержки – продукт качественно вырос, увеличились заказы, появился первый международный опыт внедрения. Интерес к проекту есть не только в Москве, но и в других городах, и мы совместно ведем работу для того, чтобы этот интерес только рос. 

– В планах компании HelgiLab  внедрение технологии навигации для слабовидящих людей. На ваш взгляд,  есть у этой идеи будущее? 

– HelgiLab неслучайно пришла к идее аудио-навигаторов для слабовидящих. Продукт, который создает компания, подразумевает, что объекты внутри 3D панорамы будут автоматически распознаны. То есть, столб будет числится столбом с такими-то геометрическими размерами и точными координатами, дерево – деревом,  забор – забором и т.д. Это позволяет не просто строить навигацию, а создавать дополнительные ориентиры даже при обычной навигации. Например, не "поверните направо через 300 метров", а "поверните направо на ближайшем светофоре". Конечно, задача сделать навигатор для незрячих – задачка со звездочкой. Но и она решается. Какой-то масштабной прямой коммерциализации мы не ждем – это в первую очередь социальная история. И у нее точно есть будущее. 

Свой первый пилотный проект за рубежом HelgiLab сделала с одним из мировых лидеров в производстве геодезического оборудования и систем наземного лазерного сканирования. Инженеры компании-заказчика предоставили данные со съемкой Роттердама и Бирмингема, а HelgiLab выполнила обработку данных и распознавание объектов (дорожных знаков и столбов освещения). Цель проекта для HelgiLab - включить собственное решение в пакет ПО, поставляемый вместе с системами наземного лазерного сканирования. 

Второй проект компании касался съемок в столице Нидерландов – Амстердаме. И там тоже присутствовала задача распознавания городских объектов.   Нидерланды были выбраны не случайно. Как рассказал сооснователь компании HelgiLab Сергей Геворков,  Амстердам является лидером в инновациях в области урбанистики и дизайна. "Это позволяет им создавать без преувеличения город будущего. Высокие темпы развития городских территорий обеспечивают опережающий спрос на продукты мониторинга, планирования и дизайна городского пространства. Застройщикам и муниципалитетам интересны те данные, которые мы получаем, они могут с их помощью оптимизировать развитие собственного бизнеса и территорий,- считает Сергей Геворков.

В ближайших планах HelgiLab  выставка  в Гамбурге, а  потом исследователи продолжат изучение европейских городов. Обмен опытом, освоение новых горизонтов - все это пригодится в первую очередь в своей стране, не сомневаются основатели компании  HelgiLab.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
7
Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей
Темы дня
Реклама