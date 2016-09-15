В соревнованиях ассистивных технологий CYBATHLON примет участие команда из России

Первые международные соревнования людей с ограниченными возможностями, которые используют новейшие технологические устройства, пройдут 8 октября в Цюрихе. Нашу страну в пяти номинациях представят пять инновационных компаний, в том числе резиденты фонда "Сколково" - "Моторика" и "Клайбер бионикс".

Cybathlon (Кибатлон) - это состязание не только спортсменов, но и создателей современных научных разработок: экзоскелетов, роботизированных колясок, бионических протезов, интерфейсов мозг-компьютер. По мнению специалистов, это прекрасная площадка для обмена опытом в сфере современных ассистивных технологий. Исполняющий обязанности генерального директора РВК Евгений Кузнецов считает, что одна из основных задач Cybathlon - объединяющая. "Соревнования способствуют развитию международного рынка современных ассистивных технологий и стимулируют новейшие разработки в этой сфере. Среди участников - ведущие исследовательские центры и производители из Китая, Америки, стран Европы. То, что российские компании представлены на этом "всемирном смотре технологий" практически во всех дисциплинах, имеет важнейшее значение для международной кооперации и технологического сотрудничества в отрасли, а также является стимулом для развития отечественного рынка", - говорит Евгений Кузнецов.

Команда России участвует в Cybathlon в рамках реализации Национальной технологической инициативы Российской Федерации при поддержке РВК, фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив.

Руководитель робототехнического центра фонда "Сколково" Альберт Ефимов напомнил, что приоритетом "Сколково" является развитие частного предпринимательства и конкуренции, а международные соревнования - лучший способ определения подлинных лидеров нового направления. "Бурное развитие технологий начинает влиять на само определение того, что есть человек. Высокотехнологичные устройства - экзопротезы, интерфейсы мозг-компьютер, экзоскелеты - восполняют утраченные возможности, улучшая качество жизни людей. Участие российских команд в Cybathlon является началом формирования центра компетенций для новой отрасли ассистивных технологий в России", - считает Альберт Ефимов.

Cybathlon ломает стереотипы: человек с ограниченными возможностями, вооруженный современными технологиями, отныне не ограничен в возможности быть полноправным и активным членом общества. Участники соревнований продемонстрируют новейшие технологические решения. В ближайшее время они помогут миллионам людей вернуться к полноценной, активной жизни.

Исполнительный директор отраслевого союза "НейроНет" Александр Семенов подчеркнул, что, в отличие от спортивных соревнований, в основе дисциплин Cybathlon лежат повседневные задачи и проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Подобный подход позволяет публично тестировать новые разработки, понимать их сильные и слабые стороны, а также популяризовать достижения современной науки в сфере ассистивных технологий и делать их более доступными и совершенными.