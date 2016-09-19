В "Сколково" обсудили варианты развития городов будущего

19 сентября в Гиперкубе инновационного центра "Сколково" прошел открытый конференц-тур "Город как инновация". С этого события началась 33-я Всемирная конференция Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP).

Специалисты делились актуальными тенденциями в создании и развитии инновационных городов, решали вопрос о том, как сделать современный город красивым, экологически безопасным и комфортным для жителей и гостей. И главное, как вдохнуть в город жизнь. Каждые два часа курсировал автобус - гостям предлагали немного отвлечься от дискуссий, показывали местные достопримечательности: жилые кварталы "Сколково", создающие душу города, новую школу, места для работы и отдыха инноваторов.

Проблему современных мегаполисов обсуждали специалисты со всего мира, с презентациями выступили руководители инновационных центров России, Европы и Азии - "Сколково", "Иннополиса", "ИНО Томск", "Технополиса GS", а также технопарка "София-Антиполис" (Франция) и экогорода Масдар (ОАЭ).

Руководитель фонда "София-Антиполис", председатель совета директоров "Российского технологического фонда" (Франция) Доминик Фаш первым в своем выступлении сформулировал лейтмотив конференции. Он не сомневается в том, что самое важное в любом городе - его особая культура. Доминик рассказал, как создавался инновационный центр во Франции: "Самое главное - создавать в городе особую среду, "коробок" недостаточно. Одним из положительных примеров является Израиль. Для них культура - не слова. Они абсолютно правы в том, что тратят на духовное развитие граждан много денег. И, конечно, очень важно договориться с политиками. Каждый год мы приносим государству 100 млн дохода. Мы думаем о будущем, политики тратят сегодня".

Важно для инновационных центров - иметь чуть больше свободы, стремиться к расширению границ, тогда только и возможно творчество, считают руководители мировых инновационных центров.

Один из них директор по проектированию и строительству Масдар-Сити (ОАЭ) Энтони Мэллоус заметил: "В процессе создания своего города мы поняли, что необходимо привлекать систему глобальных технических инноваций. Первый урок - вы не сможете построить город будущего в одиночку. Кроме того, необходимо найти механизмы, которые будут привлекать частный капитал. Не только интеллектуальную собственность, но и коммерческую, не только новые идеи, но и физические инвестиции. Мы начали в 2005 году, в 2009 начался финансовый кризис. Основной задачей было сделать так, чтобы все изобретения, сделанные у нас, получили международное признание".

Сегодня тема инновационных городов находится на повестке дня во всем мире. Почему это так, ТАСС рассказал генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров.

- Дело в том, что технопарки во всем мире являются своеобразными центрами притяжения умных, талантливых, предприимчивых и креативных людей – интеллектуальной элиты страны. И если в индустриальную эпоху градообразующими предприятиями были заводы и фабрики, то в постиндустриальную эру градообразующими являются университеты и технопарки. Например, у нас в ИЦ "Сколково" два ключевых объекта: это университет Сколтех и собственно технопарк "Сколково", здесь работают люди, которые понимают, как создавать центры притяжения по всему миру.

- Скажите, "город будущего" в вашем представлении - это красивая инсталляция или в первую очередь удобное место для жизни?

- Это удобное место для жизни, работы, учебы отдыха и развития 24 часа и семь дней в неделю. Качество и комфорт создаваемой городской среды – это важнейшее условие, гарантирующее конкурентность инновационного центра и его привлекательность для интеллектуальной элиты.

- Архитектурная красота все-таки вторична?

- Красота - это неотъемлемая часть. Для того чтобы творить шедевры, надо чтобы и тебя окружали шедевры.

- Комфорт жителей складывается из многих вещей... Жизнь в "Сколково" для его жителей будет стоить намного дороже, чем в Москве, например?

- Дороже, чем в центре Москвы не будет точно. А вот дороже, чем в каком-нибудь спальном районе, наверное, да. Но при этом "Сколково" создает не только условия для того, чтобы тратить деньги, но и для того, чтобы их зарабатывать. Здесь, несомненно, повезет самым умным, упорным, талантливым.

Деловая программа конференц-тура была посвящена ключевым стратегиям развития инновационных городов XXI века. На широкое обсуждение были представлены проекты и стартапы. Гостям рассказали о том, как будут выглядеть инногорода и центры инноваций, которые сегодня придумываются резидентами самих инновационных центров.

Обсудили вопросы эффективных технологий, используемых при создании и развитии инновационных городов, принципах формирования и программирования креативной среды. Вице-президент Фонда "Сколково", директор по развитию городской среды Елена Зеленцова поделилась с ТАСС своим видением города будущего:

- Город будущего - это не красивая абстрактная картинка, это тот город, где мы сегодня живем и работаем. На одном из граффити в "Сколково" начертаны слова Владимира Маяковского: "Будущее не придет само, если не примем мер". Будущее создают наши представления о том, какими должны быть города, где нам хотелось бы жить, работать, отдыхать и учиться. Будущее города зависит не только от генплана, но и от видения активных людей. Нам, конечно, хочется, чтобы люди приезжали в наш город. "Сколково" - это не только про технологии и науку, но еще и про благоприятную среду. В августе у нас состоялся джазовый фестиваль, на который пришли горожане, любители джаза.

- В городе будущего есть место старинным паркам, особнякам, которые тоже существуют в "Сколково"? Они не должны быть уничтожены или модернизированы?

В "Сколково" расположена усадьба Гусева Полоса, сохранился живописный парк. Усадьба Гусева Полоса тоже когда-то была своего рода полигоном для инноваций. Она создана в конце XIX века, с уникальной системой прудов, на основе которой инноватор того времени, инженер Шумилин спроектировал водопровод. Усадьба сегодня является историческим центром иннограда "Сколково". Очень важно, что место, где ты живешь, имеет богатую историю многочисленных памятников, имеет свою локальную мифологию. Без исторической усадьбы, парка и объектов паблик-арта, которые за последние три года появились в «Сколково», инноград был бы просто офисом и стройплощадкой.

- А что представлено в "Сколково" из произведений современного искусства, паблик-арта?

Среди произведений, закладывающих основу современной истории "Сколково", работы Людмилы Константиновой, Георгия Острецова, Андрея Люблинского, Марины Звягинцевой. Новые города всегда стремятся создать некую собственную историю, мифологию. Конечно, наш парк очень любят все - и взрослые, и дети. В День знаний 1 сентября на территории иннограда "Сколково" открылась международная гимназия, в которой учится уже 130 детей. В парке слышен детский смех, утром родители спешат отвести детей в школу. Это очень простые, но очень важные приметы реальной живой жизни в новостройке.

- Что будет перениматься из международного опыта, и какие города мира могли бы стать примером для "Сколково"?

Фактически "Сколково" - это город-проект, который сделан на основе лучших мировых практик. Но самая тонкая задача заключается в том, как сделать это место живым. На первый взгляд это не сложно: гимназия, музыкальный фестиваль, произведения современного уличного искусства, лекции и танцевальные классы, другие культурные активности, которые мы запланировали до конца года... Без этого всего город - только стены. Главное для всех простых на первый взгляд решений – это искренность атмосферы, непринужденность в общении. А это бывает нелегко создать, чтобы получилось не искусственно, не натужно. Наш конференц-тур, он тоже очень искренний.

Собравшиеся на конференции едины во мнении: развитие общественных пространств городов важно и для экономики, и для социального благополучия целой страны. И очень важно в иннограде - создать особую креативную культурную среду. Без нее нет жизни, ради которой и возводят стены. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн кв. м производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35 тыс. человек.