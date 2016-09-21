В Москве открылась конференция IASP 2016

На 33-ю Всемирную конференцию ассоциации технопарков и зон инновационного развития собрались более 1,5 тыс. человек из 70 стран.

Официальное открытие конференции прошло в Центре международной торговли Москвы (ЦМТ), где собрались представители технопарков, российских и зарубежных вузов, власти и бизнеса, ученые и студенты. Организаторами конференции выступили правительство Москвы, Инновационный центр "Сколково", научный парк МГУ и технопарк "Строгино", АО РВК, Фонд содействия инновациям.

Выступая перед делегатами, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что без новых идей, инноваций невозможно представить современную диверсифицированную экономику, в основе которой лежат результаты интеллектуального труда, научные достижения и прорывные технологии. Примером успешного развития инноваций в России глава правительства считает деятельность Фонда "Сколково". "Важная часть этого проекта - создание крупнейшего в Европе технопарка", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг определил идею конференции: "Сегодня как никогда нам важно ощущать, что Россия является частью мирового инновационного сообщества и глобальной инновационной экономики. По количеству участников мы видим, что Россия как страна, обладающая достойным уровнем высшего образования, академических исследований, постоянно развивающейся инициативой в области инновационной промышленности, привлекает к себе внимание".

В рамках конференции прошел круглый стол "Инновационные территории - точки роста российской экономики". Представители мировых технопарков поделились опытом создания и развития своих проектов, обсудили условия коммерциализации и возможности вывода компаний на рынки. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, главное в технопарках - это подготовка специалистов. "Мы учились у Кембриджа, Японии, Южной Кореи. Мы начинали именно с развития школьников. Важно выращивать будущих лидеров, ученых", - уверен Садовничий. С ректором согласился президент и главный исполнительный директор "Анн Арбор Спарк" (США) Пол Крутко. Он считает, что в технопарке самое главное - создать благоприятную экосистему и проявить внимание к людям. В "Сколково", считает Крутко, это осознают, поэтому с самого начала наряду с офисными зданиями строят комфортные дома для жизни. Президент Европейского дивизиона IASP, управляющий директор Joensuu Science Park Ltd. (Финляндия) Яри Лауронен призвал ученых всех технопарков к объединению: "Друзья в создании новых технопарков - это главное, с ними всегда легче. Делайте акцент на друзей".

Наступает новая эра технопарков - технополии, считают специалисты. МГУ, "Сколково" - уникальные проводники идей, открытий в мировую среду. Очень важно, чтобы резиденты технопарков общались между собой напрямую. И не только по скайпу или электронной почте, а лично. Непосредственное живое человеческое общение тоже способствует появлению ярких идей.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович уверен, что инновации - огромный стимул для роста экономики. "Без инноваций высокие темпы экономического роста невозможны, - сказал он. - Экономика, которая не инвестирует в инновации, не может быть устойчивой". Аркадий Дворкович также заметил, что напрасно некоторые опасаются того, что инновационная промышленная эволюция приведет к сокращению рабочих мест, наоборот, в России это послужит созданию новых рабочих мест, появлению новых специалистов. "Еще пять-семь лет назад практически никто не знал, что такое стартапы, их было всего несколько десятков на всю страну. Сегодня стартапами создано более 50 тыс. рабочих мест, из них 17 тыс. - в "Сколково". Научные парки создают новые города, новые инженерные системы, жилые кварталы. Нам нужны новые территории, чтобы развивать идеи и создавать новые продукты", - подчеркнул вице-премьер.

В конференции, которая продлится до 23 сентября, принимают участие молодые ученые и предприниматели. Рассказывая о своих разработках, они создают те самые связи, от которых зависит успех. Один из участников форума вице-президент компании Acronis (партнер Фонда "Сколково") Дмитрий Мартынов рассказал ТАСС, зачем его компании нужна конференция IASP.

"Думаю, проведение в России, в Москве, международных конференций такого уровня, как IASP - это действительно очень важно, - заявил он. - Это возможность услышать передовых спикеров из всех точек мира, понять тенденции, обменяться опытом. Достаточно просто посмотреть список выступающих и темы. Поэтому, безусловно, такие мероприятия положительно влияют на развитие предпринимательства и инноваций в стране. И именно поэтому нам было очень приятно и важно показать на IASP свой проект "Хранилище данных с защитой от изменений на основе Blockchain". Не секрет, что сама технология блокчейн сейчас одна из наиболее "горячих", поэтому для нас самих это новый и очень амбициозный проект - новое поколение хранилищ с беспрецедентным уровнем защиты и не менее интересными перспективами. Мы посчитали, что IASP - правильная площадка, и здесь правильная, передовая аудитория, которая сумеет оценить и тему, и проделанную нами работу, и наши идеи".

Сразу после официального открытия конференции Фонд "Сколково" подписал ряд партнерских соглашений. В рамках соглашения о сотрудничестве с государственной кубинской корпорацией BIOCUBAFARMA в Инновационном центре "Сколково" в 2017 году будет открыт центр кубинских технологий. Компания BioCity Technopark (Finland) подписала соглашение о строительстве финского биотехнологического технопарка на территории иннограда. Иранский университет АЗАД, крупнейший университет в мире, в рамках партнерства откроет центр исследований и разработок в "Сколково", а также будет оказывать помощь резидентам и партнерам фонда по выходу на иранский рынок.

Дискуссии, обозначенные на конференции, не окончены, они продолжатся на площадке форума "Открытые инновации 2016", который пройдет в технопарке "Сколково" 26-28 октября.