В "Сколково" открыли доступ к лучшим информационным ресурсам мира

Эксперты, ученые, инноваторы и студенты экосистемы "Сколково" получили доступ к научной базе данных Scopus и электронной библиотеке ScienceDirect.

Это лучшие мировые информационные ресурсы издательства Elsevier. Один из четырех крупнейших издательских домов мира ежегодно выпускает около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов. Он имеет филиалы в Великобритании, США, Бразилии и других странах. Ученые считают Scopus наиболее эффективным инструментом поиска данных, его называют Google в мире науки.

Воспользоваться доступом к базам теперь может каждый, кто находится на территории ИЦ "Сколково". Для получения нужной информации необходимо лишь войти в систему с корпоративного IP-адреса.

Ресурс позволит специалистам всегда быть в курсе актуальных мировых разработок в своей области, доступ к научной информации сделает возможным стратегически планировать деятельность компаний.

Science Direct Corporate Edition (www.sciencedirect.com) - крупнейшая в мире онлайн-библиотека, в базах Science Direct можно найти уникальные издания: 3,3 тыс. наименований журналов издательства Elsevier (около 10 млн статей), электронные книги (e-books) и более 33 тыс. наименований периодических изданий (Books series). Scopus Corporate Edition (www.scopus.com) - крупнейший агрегатор мировых научно-технических источников информации и инструмент для научной аналитики.

Президент корпоративного сектора компании Elsevier в России и странах СНГ Сергей Ревякин оценил значимость проекта: "Высокотехнологичные стартапы "Сколково" получили доступ к мировым банкам инноваций, благодаря которым они смогут проверить и усовершенствовать свой проект. Мы убеждены, и наше убеждение проверено опытом, инновации начинаются с чтения. С изучения того, что уже создано до нас и продолжает создаваться в мире в настоящую секунду".

Вице-президент по грантам и экспертизе Фонда "Сколково" Кирилл Булатов добавил, что экспертиза инновационных проектов, проводимая Фондом "Сколково", считается одной из наиболее качественных на российском рынке, ее уровень будет повышаться, а сотрудничество с компанией Elsevier в этом поможет.