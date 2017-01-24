Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Резидент "Сколково" запустил облако Incloud для индонезийского оператора

Наука Технологии будущего
24 января, 16:13 UTC+3
При первом запуске Cloudike в Юго-Восточной Азии будет охвачено более 81,6 млн клиентов Indosat Ooredoo
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" - компания "АСД Технолоджиз" - объявил о запуске облака Incloud для индонезийского оператора мобильной связи Indosat Ooredoo.

Мобильный облачный сервис Incloud предоставляет возможность пользователям загружать, скачивать файлы, а также обмениваться ими на облачном онлайн-хранилище с расширенными функциями (к примеру, бэкап мультимедиа из сообщений). Клиенты Indosat Oordeoo, используя lncloud, получают технологии для испытания облачного хранилища с использованием программного обеспечения Cloudike, что позволит легко получить доступ к хранящимся в облаке данным.

Президент Cloudike Максим Азаров считает, что запуск Incloud - очень важное событие: "С миллионами скачанных файлов на ежедневной основе облако остается одним из наиболее эффективных инструментов для операторов мобильной связи, который помогает повысить пользовательскую активность, снизить отток клиентов и найти новые возможности для бизнеса".

Сегодня Индонезия - это страна с одним из самых быстроразвивающихся рынков мобильной связи. При первом запуске Cloudike в Юго-Восточной Азии будет охвачено более 81,6 млн клиентов Indosat Ooredoo. В дальнейшем компания планирует расширять свое присутствие на мировых рынках. Уже сегодня ее клиентская база присутствует на рынках Турции, России, Кореи.

Менеджер глобального партнерства Indosat Ooredoo Самуил Прадипта заметил, что ему очень понравилось работать с отзывчивой командой российских инженеров. Он надеется на дальнейшее сотрудничество, которое может продолжиться и на рынках других стран.

Руководитель направления "Облачные сервисы" IT-кластера Фонда "Сколково" Ольга Стрелова рассказала, что в прошлом году платформа Cloudike покорила крупнейшего оператора связи Турции - подразделение Vodafone, а в этом году заявила о первом запуске в Юго-Восточной Азии. Коммерциализация платформ российской разработки за рубежом является одним из приоритетов для Фонда "Сколково".

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге
2
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
3
Bloomberg нашло в России нового миллиардера
4
Раненной из травматики в Москве оказалась жена бывшего бизнес-партнера Чубайса
5
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
6
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама