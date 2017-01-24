Резидент "Сколково" запустил облако Incloud для индонезийского оператора

Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" - компания "АСД Технолоджиз" - объявил о запуске облака Incloud для индонезийского оператора мобильной связи Indosat Ooredoo.

Мобильный облачный сервис Incloud предоставляет возможность пользователям загружать, скачивать файлы, а также обмениваться ими на облачном онлайн-хранилище с расширенными функциями (к примеру, бэкап мультимедиа из сообщений). Клиенты Indosat Oordeoo, используя lncloud, получают технологии для испытания облачного хранилища с использованием программного обеспечения Cloudike, что позволит легко получить доступ к хранящимся в облаке данным.

Президент Cloudike Максим Азаров считает, что запуск Incloud - очень важное событие: "С миллионами скачанных файлов на ежедневной основе облако остается одним из наиболее эффективных инструментов для операторов мобильной связи, который помогает повысить пользовательскую активность, снизить отток клиентов и найти новые возможности для бизнеса".

Сегодня Индонезия - это страна с одним из самых быстроразвивающихся рынков мобильной связи. При первом запуске Cloudike в Юго-Восточной Азии будет охвачено более 81,6 млн клиентов Indosat Ooredoo. В дальнейшем компания планирует расширять свое присутствие на мировых рынках. Уже сегодня ее клиентская база присутствует на рынках Турции, России, Кореи.



Менеджер глобального партнерства Indosat Ooredoo Самуил Прадипта заметил, что ему очень понравилось работать с отзывчивой командой российских инженеров. Он надеется на дальнейшее сотрудничество, которое может продолжиться и на рынках других стран.

Руководитель направления "Облачные сервисы" IT-кластера Фонда "Сколково" Ольга Стрелова рассказала, что в прошлом году платформа Cloudike покорила крупнейшего оператора связи Турции - подразделение Vodafone, а в этом году заявила о первом запуске в Юго-Восточной Азии. Коммерциализация платформ российской разработки за рубежом является одним из приоритетов для Фонда "Сколково".