Компания "Кномикс" предложила систему анализа данных микробиоты кишечника

Резидент Фонда "Сколково", компания "Кномикс", получила от фонда грант в размере 30 млн руб. для разработки электронной системы анализа данных микробиоты кишечника человека.

Система, которую создают сколковские ученые, станет первой в мире по анализу big data микробиоты. Микробиота - популяции микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с человеком. Бактерии определяют метаболизм питательных веществ и витаминов в организме, формируют иммунитет и противостоят заболеваниям. Разработка, которая стоит на стыке медицины и технологии анализа больших данных, будет включать в себя базу данных и алгоритм анализа. Врачи с помощью технологии получат возможность точнее определять развитие болезни, фармацевтические компании смогут создавать более эффективные лекарства.

Генеральный директор компании "Кномикс" и директор по R&D биомедицинского холдинга "Атлас" Дмитрий Алексеев считает, что новая технология - самый простой и одновременно самый эффективный способ воздействия на здоровье. "На развитие заболеваний влияет много факторов (экология, генетика, образ жизни), многие из которых невозможно изменить. Но можно предотвратить сложные заболевания и их последствия за счет изменения питания по результатам анализа бактерий в кишечнике", - уверен Дмитрий Алексеев.

Сегодня эффективнее всего технологии исследования микробиоты развиваются в США и Европе. Над этим работают частные компании, реализуются государственные программы. В конце прошлого года проект uBiome, предлагающий персональное тестирование микробиоты кишечника, получил инвестиции раунда B в размере $15,5 млн. Компания "Кномикс", основанная в 2014 году, стала первой в России компанией, которая занялась исследованием микробиоты кишечника. Специалисты провели тысячи тестов, для того чтобы определить, какие конфигурации микробиоты являются оптимальными для жителей России в различных уголках страны.

Вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково" Кирилл Каем рассказал, что сегодня на глобальном биомедицинском рынке нет решений, которые бы позволили собрать и проанализировать в одном месте всю информацию об исследованиях микробиоты, чтобы на выходе эти обширные данные могли использовать все - от пациентов и врачей до бизнеса. Продукт команды на стыке big data и биомедицины будет крайне востребован как в России, так и по всему миру.

"Потенциальный объем только российского рынка в перспективе пять-семь лет составляет несколько миллиардов рублей. Важность разработок по данному направлению подчеркивает включение целого раздела по вопросам микробиоты в проект Федерального закона "О биологической безопасности РФ", - заметил Кирилл Каем.

Количественный бактериальный состав кишечника позволяет определять технология секвенирования 16S рибосомальной РНК. Анализ данных даст информацию о воздействии препаратов питания на микробиоту. Это позволит специалистам предотвращать развитие заболеваний только за счет смены рациона питания.