Конкурс инновационных проектов объявили Фонд "Сколково" и Национальная палата моды. Лучшее фешен-решение выберут 17 марта в ЦВЗ "Манеж". В рамках мероприятия Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фонд "Сколково" также проведет выставку инноваций.

В жюри конкурса войдут эксперты Фонда "Сколково", профессионалы по акселерации бизнеса, венчурным инвестициям и фешен-индустрии. Финалисты конкурса инновационных оригинальных решений для фешен-индустрии на стенде "Сколково" представят свои разработки: технологичные решения для индивидуального подбора гардероба, интересные технологии в производстве обуви, одежды, аксессуаров, косметологии. Будут показаны все разработки, связанные с миром моды: решения для ретейла, носимые технологии, "умные" материалы.

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia 16-17 марта также состоится конференция Fashion Futurum. Она проводится при поддержке Национальной палаты моды, Департамента культуры города Москвы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив.

Вице-президент по стратегии и инвестициям Фонда "Сколково" Екатерина Иноземцева не сомневается в том, что индустрия моды стоит на пороге технологической революции: новые ткани, "умные" одежда и аксессуары, новые подходы к проектированию изделий, роботизация производства, изменение оф- и онлайн-ретейла - все это формирует спрос на технологические разработки в области информационных, энергоэффективных, промышленных и биомедицинских технологий.

"Среди стартапов, поддерживаемых Фондом "Сколково", есть технологические решения, способные обеспечить быстрое развитие индустрии моды, - рассказала Екатерина Иноземцева. - У нас есть уникальная возможность не догонять существующих лидеров рынка, а создать и занять новые технологические ниши, будь то рынок новых материалов, 3D-принтинга, решений для моделирования".

Исполнительный президент Национальной палаты моды Александр Шумский считает, что fashion tech - один из новых восходящих трендов в мире. "Мы хотим собрать перспективные стартапы, которые могут быть полезны для индустрии моды, - сейчас на это есть спрос. Fashion Futurum для этого идеальная площадка, потому что у молодых предпринимателей будет реальная возможность получить рекомендации ведущих специалистов мира по носимым технологиям, программным решениям для моды и ретейла, VR/AR и даже по инвестициям", - заключил Александр Шумский.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 28 февраля на сайте http://sk.ru/events/3422.aspx.