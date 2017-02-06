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Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" открыл доступ к собственному каталогу

Наука Технологии будущего
6 февраля, 15:08 UTC+3
Информация важна для ритейлеров, которые отныне могут самостоятельно изменять данные о своей программе лояльности
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© Владимир Смирнов/ТАСС

Разработчики приложения "Кошелек" открыли доступ к собственному каталогу - retail.cardsmobile.ru. Это список из 130 программ лояльности торгово-сервисных предприятий России.

Информация важна для ритейлеров, которые отныне могут самостоятельно изменять данные о своей программе лояльности в каталоге "Кошелька". Это информация о торгово-сервисных предприятиях, карты которых поступают на обработку в приложение. В каталоге собрана информация о 150 тысячах карт,  и "Кошелек" на сегодняшний день - единственное в России приложение-агрегатор всех типов карт. В 2015 году была запущена программа оцифровки карт лояльности. Всего за год пользователи загрузили в приложение больше 10 млн карт.

Оцифровка происходит по стандартной схеме: пользователи приложения фотографируют скидочную карту с двух сторон, программа анализирует данные, относит карту к тому или иному типу и генерирует штрихкод. На основе данных о картах и формируется открытый каталог. Кроме пластиковых карт, приложение позволяет пользователям выпускать проездные билеты, карты-лояльности компаний-партнеров "Кошелька" (Спортмастер, Ostin, РИВ ГОШ, М.Видео, SELA), банковские карты.

Операционный директор приложения "Кошелек" Филипп Шубин считает, что благодаря высокой популярности сервиса теперь каждый владелец бизнеса, даже небольшого, может зарегистрировать в каталоге свою программу лояльности и получить доступ к удобному инструменту для коммуникации со своими клиентами.

"Кошелек" - мобильное приложение, разработанное CardsMobile, которое является лидером среди приложений-агрегаторов в России. Сегодня сервис установлен на более чем 3 млн устройств на операционной системе Android и iOS. 

Директор Центра технологий для ритейла Фонда "Сколково" Ольга Стрелова не сомневается, что приложение и инновационные технологические сервисы, которые оно предоставляет для бизнеса, стали источником уникальной информации об аудитории, новым инструментом общения с ней, и теперь они открывают торговым и сервисным предприятиям новые горизонты улучшения покупательского опыта.

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