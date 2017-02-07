Лицеисты освоят суперкомпьютер с помощью технологии из "Сколково"

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Технология, разработанная компанией "Иммерс", резидентом ИТ-кластера Фонда "Сколково", поможет учащимся университетского лицея N1511 успешно работать на современном суперкомпьютере с комплексом прикладного ПО. Компьютер установлен в первом междисциплинарном центре суперкомпьютерных вычислений, который открылся сегодня в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".
Технология помогает увеличить производительность суперкомпьютера, эффективно решать задачи, которые стоят перед центром. Кроме того, разработка поможет в обучении и знакомстве с прикладными пакетами, которые используются для решения задач по тематике НИЯУ МИФИ.
Профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Сергей Абрамов считает, что, участвуя в оснащении университетского лицея №1511 самым перспективным отечественным решением в области высокопроизводительных вычислений, он отдает свой личный долг школьному образованию страны. "Свою программистскую карьеру я исчисляю с математической школы №7, пожалуй, единственной в Москве, где в 70-х годах прошлого века, помимо углубленной математики, преподавали еще и программирование. Этот проект в личном плане очень важен для меня", - сказал Сергей Абрамов.
Одним из основных достоинств системы является низкое энергопотребление по сравнению с другими системами охлаждения. Технология охлаждения полностью герметична, она построена по принципу замкнутого цикла. Разработчики смогли обеспечить благодаря этому сверхвысокую плотность размещения вычислительных ресурсов и высокую степень защищенности системы.
Руководитель направления IoT/Электроника/Системы хранения, обработки и передачи данных ИТ-кластера Фонда "Сколково" Сергей Воинов считает, что такие проекты, как открытие междисциплинарного центра суперкомпьютерных вычислений в лицее №1511, "крайне плодотворно влияют на наращивание высокопрофессиональных научных кадров и очень нужны инновационной экономике".