Беспилотные технологии партнера "Сколково" получат поддержку НТИ

Первые тесты беспилотного микроавтобуса "Matrеshka" показали эффективность разработок. Проект получит поддержку в рамках дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ).

Накануне, на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ, проект был одобрен.

Материнская компания платформы "Matrеshka" - Volgabus - ООО "Бакулин Моторз Групп" - является партнером "Сколково". Сегодня проект беспилотника получил высокие оценки лучших институтов технологического развития. Генеральный директор компании Volgabus, Алексей Бакулин рассказал, что основная цель компании создание перспективной системы беспилотного транспорта в городах России. В настоящее время полностью роботизированные транспортные средства для перевозки людей и грузов еще только проходят испытания. Задача - развить единую систему, позволяющую централизовать как производство, так и эксплуатацию автобусов.

О начале работы над беспилотной платформой было объявлено в 2014 году, уже через год научному сообществу был предоставлен прототип автобуса, который способен самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке и передвигаться по заданному маршруту. Особенностью проекта Volgabus является уникальность платформы, ведь на нее всего за несколько минут можно установить и грузовой отсек, и пассажирский салон, и любую коммунальную технику. Это повышает экономический эффект, так как использовать шасси можно практически круглосуточно. В течение двух лет компания планирует разработать технологию роботизированных перевозок на закрытых территориях, испытав ее в разных климатических и погодных условиях. Сегодня "Volgabus" тестирует"Matrеshka" в Сочи, а весной продолжит испытания на ультрасовременных трассах для беспилотных транспортных средств на территории "Сколково".

Руководитель робототехнического центра "Сколково" Альберт Ефимов считает, что суть проекта "Matrеshka" - в сочетании хорошо апробированных методов автопрома компании Volgabus и новых подходов к автономному управлению. "Уникальной особенностью "Сколково" является сочетание федерального инновационного института развития и городской среды нового типа, открытой для испытаний новых технологий", - уверен Альберт Ефимов.

В дальнейших планах компании - сосредоточить усилия на технологиях компьютерного зрения, которые способны обеспечить транспортному средству скорость реакции, превышающую возможности человека.