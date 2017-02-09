В "Сколково" завершила работу зимняя школа для молодых исследователей

4 февраля завершилась Зимняя школа ОтУС - 2017 "Навигатор инноватора", в которой приняли участие 140 победителей и финалистов программы "УМНИК - 2016" со всей России.

В инновационном центре "Сколково" прошла уникальная образовательно-акселерационная программа "Навигатор инноватора", организованная Фондом "Сколково", Открытым университетом Сколково (ОтУС) и Фондом содействия инновациям в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) и Университетом ИТМО.

В течение недели перед молодыми исследователями выступали лидеры технологических стартапов, представители институтов развития и университетов, технологические визионеры, выпускники и партнеры ОтУС. Одна из важных целей школы, по словам организаторов, формирование у молодых исследователей компетенций и навыков, необходимых для коммерциализации результатов исследовательской деятельности, важных для успешной коммерциализации проекта.

Программа состояла из лекций, мастер-классов, практических занятий, дискуссий и деловых игр. Программа была выстроена таким образом, чтобы все навыки, полученные молодыми инноваторами в течение семи дней, можно было в дальнейшем применить в работе над проектами.

Вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда "Сколково" Елена Зеленцова считает, что Зимняя школа - это отличный шанс для молодых людей со всей страны поработать вместе: "Такие события важны и для "Сколково", поскольку создают концентрацию идей, талантов и инноваций", - отметила Елена Зеленцова.

Исполнительный директор Открытого университета Сколково Андрей Егоров считает, что одним из важных аспектов конкурсного отбора в Школу была презентация своего проекта: "Мы просили участников предоставить резюме проекта, доказать существование той проблемы, которую решает проект, и поделиться сложностями, которые возникли во время работы над ним. В качестве примера интересного проекта Андрей Егоров привел идею создания устройства для распознавания и озвучивания жестовых данных для общения с глухонемыми людьми.

В интервью ТАСС некоторые участники школы рассказали о своих наработках и впечатлениях.

Никита Рязанцев, врач ординатор-офтальмолог из Саратовского государственного медицинского университета.

- Мой проект связан с разработкой материала для хирургических операций, которые проводятся при прогрессирующей близорукости. Предложения связаны с имплантацией тонкого прочного материала, которые срастается с одной стороны, с другой не срастается, за счет этого осуществляется хороший эффект. Самое ценное здесь, в "Сколково", это, конечно, общение с людьми. Хорошая идея организаторов сделать большие бейджики, где написаны имя, фамилия участника - легко знакомиться, просто подружиться.

Зелина Елена, Пермский Государственный национальный исследовательский университет, химический факультет.

- Я приехала с разработкой простого и эффективного способа получения потенциальных противораковых соединений из легкодоступного природного отечественного сырья. По специальности я химик (органический синтез), мы с коллегами как раз разрабатываем метод синтеза биологически активных соединений. В рамках программы "УМНИК" выдается грант - около 500 тысяч рублей, конечно, этих денег хватит лишь на первичные эксперименты, дальнейшие исследования потребуют дополнительного финансирования, но и эти начальные средства очень важны. Важно, что обучаясь в школе в "Сколково", мы приобретаем необходимые связи. Кроме того, это общение с молодыми учеными из других городов России. Те, кто уже добился успеха, с удовольствием делятся опытом. Я уверена, что такие программы особенно нужны выпускникам университетов. Я окончила магистратуру, являюсь соискателем и жалею, что раньше в моей жизни такой школы не было.

Игорь Олейник, Южно-Уральский государственный университет.

- Это была очень продуктивная неделя. Информация по представлению презентации, по оформлению документов, важные навыки в научной работе, которые помогут превращению научного проекта в бизнес - вот то, что меня очень интересует.

Сезонная школа Открытого университета Сколково для талантливой молодежи прошла уже в 10 раз. Как и прежде, важной задачей, по словам организаторов, было помочь участникам с самоопределением (продолжить заниматься наукой, сделать свой стартап или стать серийным технологическим предпринимателем), показать перспективы развития выбранной карьеры. Многие смогли найти для себя интересные возможности сотрудничества с Фондом "Сколково" и другими институтами развития, друзей, партнеров и соратников среди участников школы. Организаторы уверены, что молодые люди из разных регионов найдут возможность поддерживать завязавшиеся в "Сколково" связи, ведь в этом и заключается сила инновационного сообщества.