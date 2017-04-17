Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Резидент "Сколково" поможет российскому шоколаду выйти на китайский рынок

Наука Технологии будущего
17 апреля, 15:22 UTC+3
С помощью мобильного приложения AuthenticateIt покупатель шоколада получит доступ к мультиязычному описанию продукции, рекламным акциям, бонусной системе и развлекательному контенту
Поделиться
Материал из 1 страницы

Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" ООО "Стартап фабрик" (проект AuthenticateIt) и группа компаний "Конфаэль" объявили о начале сотрудничества.

"Конфаэль" - первый российский производитель, оценивший новую технологию резидента "Сколково". Компания, изготавливающая из шоколада высочайшего качества премиальную продукцию (в ассортименте более 3 тыс. наименований), внедрит индивидуальную маркировку товаров, что позволит осуществлять таможенно-карантинный контроль в полуавтоматическом режиме. Индивидуальная маркировка для сериализации обеспечит простой доступ продукции "Конфаэль" на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Как рассказали специалисты компании, основная проблема преодоления таможенных и карантинных барьеров состоит в сложности подтвердить качество товара, его состав и соответствие международным нормам. С технологией, предложенной резидентом "Сколково", сделать это будет проще. Внедрение индивидуальной маркировки товаров позволит сформировать абсолютно прозрачную карту событий. Время на доставку продукции из точки А в точку Б будет зависеть только от скорости передвижения транспорта, а таможенно-карантинный контроль будет осуществляться в полуавтоматическом режиме. Кроме того, с помощью новой разработки российский производитель сможет легко узнать портрет конечного потребителя продукции, например, в Китае.

Используя мобильное приложение AuthenticateIt, покупатель получает доступ к мультиязычному описанию продукции, рекламным акциям, бонусной системе и развлекательному контенту, а производитель, в свою очередь,  получает необходимую аналитическую информацию, которая позволяет изучать потребительское поведение и динамику спроса.

Вице-президент, исполнительный директор IT-кластера Фонда "Сколково" Игорь Богачев уверен, что сотрудничество создателей проекта AuthenticateIt и ГК "Конфаэль" является первым и очень важным для России опытом, демонстрирующим как за счет ИТ-технологий можно повышать экспортный потенциал продукции. "Технологии резидентов ИТ-кластера Сколково все больше и больше ассоциируются с эффективными бизнес-решениями, позволяющими компаниям развивать бизнес за счет инноваций", - считает Игорь Богачев.

Председатель совета директоров ГК "Конфаэль" Ирина Эльдарханова отметила, что для "Конфаэль" сотрудничество с  AuthenticateIt - это по-настоящему большое событие: "Мы производим огромное количество эксклюзивных сладких сувениров, не имеющих аналогов в мире. И нам кажется, что сегодня для "Конфаэль" настал идеальный момент для выхода на международные рынки. Сотрудничество с AuthenticateIt - первый большой шаг в этом направлении".

В  ГК "Конфаэль" не сомневаются в весомых эффектах для бизнеса от применения маркетинговых инструментов и новых мобильных приложений (таких как AuthenticateIt), которые позволят плотно работать с иностранной целевой аудиторией, анализировать спрос и влиять на поведение покупателей. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
6
Ученые подвели итоги первой после 1891 г. российской археологической экспедиции в Иерихон
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
2
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
3
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
4
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама