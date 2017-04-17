Резидент "Сколково" поможет российскому шоколаду выйти на китайский рынок

Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" ООО "Стартап фабрик" (проект AuthenticateIt) и группа компаний "Конфаэль" объявили о начале сотрудничества.

"Конфаэль" - первый российский производитель, оценивший новую технологию резидента "Сколково". Компания, изготавливающая из шоколада высочайшего качества премиальную продукцию (в ассортименте более 3 тыс. наименований), внедрит индивидуальную маркировку товаров, что позволит осуществлять таможенно-карантинный контроль в полуавтоматическом режиме. Индивидуальная маркировка для сериализации обеспечит простой доступ продукции "Конфаэль" на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Как рассказали специалисты компании, основная проблема преодоления таможенных и карантинных барьеров состоит в сложности подтвердить качество товара, его состав и соответствие международным нормам. С технологией, предложенной резидентом "Сколково", сделать это будет проще. Внедрение индивидуальной маркировки товаров позволит сформировать абсолютно прозрачную карту событий. Время на доставку продукции из точки А в точку Б будет зависеть только от скорости передвижения транспорта, а таможенно-карантинный контроль будет осуществляться в полуавтоматическом режиме. Кроме того, с помощью новой разработки российский производитель сможет легко узнать портрет конечного потребителя продукции, например, в Китае.

Используя мобильное приложение AuthenticateIt, покупатель получает доступ к мультиязычному описанию продукции, рекламным акциям, бонусной системе и развлекательному контенту, а производитель, в свою очередь, получает необходимую аналитическую информацию, которая позволяет изучать потребительское поведение и динамику спроса.

Вице-президент, исполнительный директор IT-кластера Фонда "Сколково" Игорь Богачев уверен, что сотрудничество создателей проекта AuthenticateIt и ГК "Конфаэль" является первым и очень важным для России опытом, демонстрирующим как за счет ИТ-технологий можно повышать экспортный потенциал продукции. "Технологии резидентов ИТ-кластера Сколково все больше и больше ассоциируются с эффективными бизнес-решениями, позволяющими компаниям развивать бизнес за счет инноваций", - считает Игорь Богачев.

Председатель совета директоров ГК "Конфаэль" Ирина Эльдарханова отметила, что для "Конфаэль" сотрудничество с AuthenticateIt - это по-настоящему большое событие: "Мы производим огромное количество эксклюзивных сладких сувениров, не имеющих аналогов в мире. И нам кажется, что сегодня для "Конфаэль" настал идеальный момент для выхода на международные рынки. Сотрудничество с AuthenticateIt - первый большой шаг в этом направлении".

В ГК "Конфаэль" не сомневаются в весомых эффектах для бизнеса от применения маркетинговых инструментов и новых мобильных приложений (таких как AuthenticateIt), которые позволят плотно работать с иностранной целевой аудиторией, анализировать спрос и влиять на поведение покупателей.