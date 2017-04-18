Фонд "Сколково" участвует в форуме "Online & Offline Retail 2017"

Фонд "Сколково" примет участие в форуме "Online & Offline Retail 2017", который пройдет 18-19 апреля в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники".

На форуме, который состоится в четвертый раз, обсудят перспективы взаимодействия банков и ритейлеров, развитие различных сегментов розничной индустрии и платежного рынка. Участники коснутся тем офлайн-ритейла и электронной коммерции.

Директор Центра технологий для ритейла Фонда "Сколково" Ольга Стрелова рассказала: "В этом году мы покажем на стенде "Сколково" широкий спектр решений для ритейла: аудиомаркетинг, контроль планограмм, логистические и оптимизационные решения, контроль подлинности товаров, системы учета рабочего времени, геомаркетинг и даже виртуальную примерочную. Представленность на крупных целевых мероприятиях позволяет стендистам получить обратную связь от рынка и найти своего покупателя, и задача Фонда "Сколково" - помочь компаниям заявить о себе максимально широко".

В рамках форума пройдет масштабная выставка специализированных бизнес-решений. Свои уникальные разработки для ритейла представят 12 компаний-резидентов Фонда "Сколково". Платформа мотивационного маркетинга GIFTD позволяет реализовывать сложные мотивационные сценарии для посетителей интернет-магазина. Для расчета алгоритмов работы используются основные характеристики посещений, выполнение целевых действий, данные ecommerce-отчетов.

Компания Market Music предлагает услуги аудиомаркетинга. В библиотеке ее лицензионной музыки представлены разные направления: Nu Disco, Indie, Soul и другие. Технология позволяет распознать аудиторию в торговой точке и включить звуковое сопровождение, релевантное аудитории здесь и сейчас.

Компания Timebook, которая тоже представит решение на форуме, разработала систему учета рабочего времени для сетевой розницы и других участников рынка ритейла. Система состоит из программного обеспечения и оборудования, позволяющего контролировать время работы сотрудников и их местоположение на объекте. Система может быть интегрирована с любым решением по биометрической аутентификации: системой распознавания лиц, идентификация по венам ладони или отпечаткам пальцев. Администратор может отслеживать информацию о сотрудниках с мобильного приложения.

Еще одно мобильное приложение предложила компания AuthentificateIT.

Команда разрабатывает решение, которое при помощи современной технологии идентификации позволяет отличить оригинальный товар от подделки и транслирует полезную информацию о товаре. Наряду с растущими проблемами в сети розничной торговли, уловки фальсификаторов различных изделий становятся все более и более изощренными, участники проекта разработали мобильное приложение AuthenticateIT с целью обеспечить потребителей и бренды более надежной защитой от угрозы незаконного и нелегального импорта.

Цель Фонда "Сколково", созданного по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года, – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований. На начало 2017 года число компаний - участников фонда превысило 1600. Суммарная выручка их деятельности составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов.