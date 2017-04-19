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Лучшие ИТ-решения для туризма выберут "Сколково" и Ассоциация туроператоров России (АТОР) по итогам конкурса технологических разработок. Некоторые из проектов-победителей получат экспертную поддержку Фонда "Сколково" АТОР, в свою очередь, окажет поддержку в продвижении и организации тестирования продуктов-победителей.
Цель конкурса технологических разработок для туризма и путешествий - выявление ярких российских разработчиков и дальнейшее продвижение их идей и решений.
Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Игорь Богачев рассказал, что фонд поддержит лучшее, что могут предложить сегодня российские разработчики-инноваторы в сфере технологий для индустрии организованного туризма и путешествий. "Совместный конкурс с ведущей профессиональной туристической ассоциацией России АТОР - это первый шаг в программе Фонда по поддержке и развитию российских стартапов на российском туристическом рынке. Мы ожидаем не менее полусотни проектов со всей страны, которые разрабатывают решения в сфере Tourism & Travel", - заявил Игорь Богачев.
Участником конкурсного отбора может стать любое физическое лицо, группа лиц или юридическое лицо, подавшие заявку на участие. Организаторы соревнования намерены рассматривать идеи и готовые продукты для В2В и В2С сегментов туристической отрасли.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что современные технологические решения - это конкурентное преимущество для любого участника туристического рынка: туроператора, агентства, музея, гостиницы. "АТОР и Фонд "Сколково" как объединения лидеров, каждый в своей области, решили поддержать тех, кто видит на три шага вперед и создает новые решения для туристического бизнеса XXI века. Такого в отечественном туризме пока не было", - уверена Майя Ломидзе.
Председателем жюри конкурса лучших ИТ-решений в туризме станет представитель Фонда "Сколково". Полный состав жюри и номинации будут опубликованы на сайте www.atorus.ru и www.sk.ru. Торжественную церемонию награждения победителей планируется провести в конце октября 2017 года.