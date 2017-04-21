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Резидент "Сколково" привлек 400 млн рублей на развитие роботизированной техники

Наука Технологии будущего
21 апреля, 15:12 UTC+3
Средства будут направлены на финансирование разработок для горнодобывающей отрасли
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Компания "ВИСТ Групп" и резидент фонда "Сколково" дочерняя компания "ВИСТ Майнинг Технолоджи" подписали инвестиционное соглашение с международным венчурным фондом I2BF Global Ventures и "ВТБ Капитал Управление активами". Резидент "Сколково" привлек 400 млн рублей на развитие роботизированной техники для горнодобывающей отрасли.

Решения "ВИСТ Групп" для горнодобывающей промышленности направлены на рост эффективности производств. Компания фокусируется на роботизации

процессов добычи и автономной технике. Это позволит увеличить производительность, а также повысить безопасность проведения открытых горных работ. Привлекаемые инвестиции будут использованы, в том числе и на локализацию и адаптацию решений для казахстанского рынка.

Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда "Сколково" Игорь Богачев напомнил, что компания "ВИСТ" стала участником "Сколково" одной из первых. "Эта команда - отличный пример того, как прикладные разработки превращаются в успешный растущий бизнес. Я считаю, что у "ВИСТ" отличные шансы стать по-настоящему международной компанией, национальным чемпионом в области управления карьерной техникой и беспилотным транспортом", - заметил Игорь Богачев.

Партнер и глава I2BF в России Александр Корчевский отметил, что компания стала работать и создавать продукты на основе беспилотных технологий задолго до того, как это направление получило признание со стороны инвесторов. Динамика и рост бизнеса предприятия в России и Казахстане, а также ее успешный выход на международные рынки стали, по словам Александра Корчевского, определяющими для заключения этой сделки.  

Инвестиционным консультантом сделки выступила инвестиционная служба Фонда "Сколково". Инвестиционный директор Фонда Владимир Сакович заметил, что "ВИСТ" являет собой пример немногочисленных пока российских компаний, которые, устойчиво развиваясь, имея положительные финансовые показатели в России, продавая здесь свои продукты и обладая огромным потенциалом продвижения их на международные рынки, при этом динамично развивает новые, очень высокотехнологичные решения. Это позволяет компании сохранить лидерские позиции как на российском, так и мировом рынках, что, конечно же, требует серьезных инвестиций.

По мнению генерального директора АО "ВИСТ Групп" Дмитрия Владимирова, инвестиции в развитие безлюдных технологий сегодня - основной тренд горнодобывающей промышленности во всем мире. Ведущие мировые производители сырья и оборудования, такие как Rio Tinto, BHP Billiton и Komatsu инвестируют миллиарды долларов в создание и применение роботизированных решений. "Я уверен, что ресурс фонда "Сколково" ускорит появление автономной техники на российских предприятиях и мы будем способны создавать технологии мирового уровня", - отметил Дмитрий Владимиров.

"ВИСТ Групп" - один из лидеров на рынке комплексных систем управления для горнодобывающей промышленности в России и СНГ. Среди клиентов компании крупнейшие холдинги, такие как СЭУК, "ЕВРАЗ", "МЕЧЕЛ", "СДС Уголь", "Северсталь", "ПОЛЮС", "Еврохим", "Полиметалл", "УзбекУголь", OCOP Group. В 2009 году автоматизированная система управления горно-транспортным комплексом “Карьер” компании "ВИСТ Групп" была отмечена премией правительства РФ по науке и технике. Появление первых роботизированных карьерных самосвалов планируется уже в конце 2017 года.

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