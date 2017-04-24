В "Сколково" прошла V международная конференция Skolkovo Robotics 2017, организаторами которой выступили Фонд "Сколково", Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Московский технологический институт.

"Доброе утро, люди и роботы", - приветствовал участников конференции Skolkovo Robotics ее основатель Альберт Ефимов. По словам главного робототехника "Сколково", за пять лет у мероприятия появились уникальные традиции. "Мы - сочетание серьезных разговоров, интерактивной выставки проектов родом из Сколково, России и других стран и мастер-классов, которые проводят увлеченные люди. Сейчас в орбите Skolkovo Robotics примерно 15 тыс. человек, и это делает нас крупнейшим технологическим движением в России", - считает Ефимов.

Задача форума, по словам председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова, объединить всех людей, интересующихся робототехникой. Дроздов выразил надежду на то, что конференция Skolkovo Robotics собрала не только "робототехническую тусовку", в которой все знают всех, но и привлекла новых людей, которые смогут познакомиться друг с другом, влюбиться в "Сколково" и, возможно, прийти сюда работать.

В зале Технопарка зрителям представили прозрачного робота-осьминога Василия. "Здравствуй, двуногий дружок, возьми с полки электропирожок", - приветствовал робот участников мероприятия.

Представитель компании GREEN SPACE рассказал ТАСС, что на конференцию команда прибыла по личному приглашению Альберта Ефимова. "Мы занимаемся разработкой интерактивных экспозиций для выставок, образовательного контента. На наш взгляд, робот предназначен не только для решения узких задач - поднятия тяжестей, уборки в квартире - это еще и собеседник, не тот искусственный интеллект, который разовьется в Терминатора и всех нас погубит, а объект, с которым можно взаимодействовать эмоционально. А благодаря тому, что мы сделали нашего робота прозрачным, мы можем рассказать любому заинтересовавшемуся ребенку, как устроен этот механизм", - объяснили разработчики машины.

На форум зарегистрировались 5,5 тыс. человек. Количество роботов тоже подсчитали - их было около 60. В 18 мастер-классах приняли участие около 1 тыс. энтузиастов технологий и робототехники. Гостей Skolkovo Robotics поприветствовал с борта МКС Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий.

Сегодня в мире количество индустриальных роботов приближается к 1,5 млн экземпляров. Профессиональных сервисных роботов - сотни тысяч, они смогли бы населить такую страну как Испания. Сервисные роботы незаменимы, часто они делают не самую престижную работу. Россия занимает 12 место по количеству компаний, создающих сервисных роботов (первое - США). На конференции отметили, что Россия, у которой огромный потенциал, пока не входит в десятку крупнейших рынков промышленных роботов, в этой сфере среди первых - Китай, а по уровню роботизации лидирует Южная Корея.

От лица Агентства стратегических инициатив директор направления "Молодые профессионалы" Дмитрий Песков заверил участников Skolkovo Robotics в том, что их разработки нужны в России прямо сейчас: "Дайте конкретные решения - в остальном поможем".

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов признал, что в одиночку каждому из институтов развития невозможно в полной мере продвигать отечественную робототехнику, необходимо объединить усилия в едином центре компетенций. В этой сфере предприняты конкретные шаги, например, Университет Иннополис тесно сотрудничает со Сколтехом.

Как отметил Альберт Ефимов, России вообще и "Сколково" в особенности есть чем гордиться. Такие проекты, как "Промобот", "ЭкзоАтлет" и VisionLabs стали национальными чемпионами в своих нишах, они с успехом выходят на международный рынок.

Основатель "ЭкзоАтлета" Екатерина Березий рассказала ТАСС, что на Skolkovo Robotics ее компания представила коммерческую версию экзоскелета для реабилитации инвалидов, которая сегодня активно применяется в 11 московских клиниках. "Кроме того, наши разработки появились и в частных клиниках, - рассказала Екатерина. - Это очень важно, ведь благодаря нашему экзоскелету у пациентов появилась возможность проходить амбулаторную реабилитацию. Они могут приходить в клинику и заниматься там на нашем оборудовании, как здоровые люди занимаются на тренажерах где-нибудь в фитнесс-центре: три раза в неделю по часу - это для них важный, непрерывный процесс реабилитации. На конференции Skolkovo Robotics мы как раз рассказываем о том, как "ЭкзоАтлет" применяется в клиниках, говорим об идее трехэтапной реабилитации, которая очень логична с точки зрения восстановления процесса двигательной функции у человека".

К сожалению, другая сколковская компания Promobot не смогла показать на Skolkovo Robotics последнюю версию своего робота - из-за снегопада и перекрытой дороги машина с Promobot v.3 застряла в Нижегородской области. Как отмечают его разработчики, новый "живой робот с характером" стал более подвижным, научился общаться с несколькими людьми одновременно и самостоятельно подбирать релевантные ответы на вопросы, используя технологии нейросетей. Компания выпустила открытую платформу Promobot, которая позволит программистам со всего мира настраивать робота под потребности своего бизнеса.

На форуме отметили, что в последнее время в мире растет интерес крупного бизнеса к робототехнике. Конференцию Skolkovo Robotics-2017 посетили представители практически всех крупных российских компаний - Сбербанка, "Ростеха", "Сибура" и многих других.