В "Сколково" появится технологический центр "Сибура"

В "Сколково" появится технологический центр компании "Сибура". На его площадке планируется тестировать и разрабатывать новые материалы и современные решения, изготавливать тестовые образцы для испытаний, проводить анализ свойств и совершенствовать их, а также изучать возможности по повышению эффективности процессов переработки полиолефинов.

На российском рынке компания "Сибур" является лидером по производству полиолефинов - полипропилена и полиэтилена. Эти материалы используются переработчиками полимеров не только в России, но и в более чем 50 странах мира для производства трубных систем для ЖКХ, энергоэффективных строительных материалов, компонентов дорожного строительства, упаковки, медицинских приборов и расходных материалов, товаров народного потребления.

Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов подчеркнул, что создание новых высокотехнологичных продуктов является одним из приоритетов деятельности Фонда "Сколково". "Подписание соглашения о создании технологического центра "Сибур" в ИЦ "Сколково" является важным событием для развития нашей экосистемы. Кластер уже объединяет свыше 110 стартапов в нефтегазовой отрасли, в том числе около 25 в области нефтехимической переработки. Мы надеемся, что наше взаимодействие с "Сибуром" позволит нам стать еще большим центром притяжения для проектов в области нефтехимии и новых материалов и повысить уровень конкурентоспособности российской нефтехимической отрасли", - заметил Олег Дубнов.

На взгляд исполнительного директора "Сибура" Сергея Комышана, уникальность проекта заключается в том, что компания будет создавать марки полимеров с новыми или усовершенствованными свойствами и сразу их тестировать, выявляя точные параметры переработки, добавленную стоимость процессов и свойства финального продукта.

Технологический центр будет полностью оснащен необходимым оборудованием для проведения опытно-исследовательских испытаний. У клиентов "Сибура" появится возможность ознакомиться с преимуществами полимерных материалов и уникальными свойствами готовых изделий.

Основную задачу центра специалисты определяют как расширение возможностей использования полимеров. В центре на пилотных линиях образцы разработанных марок полипропилена и полиэтилена будут перерабатываться в новые готовые изделия. На взгляд ученых, важно более глубокое изучение свойств полимерного материала и влияния его на качество финального продукта. Это нужно в целях дальнейшего усовершенствования материалов "Сибура" и в целом увеличения производительности и эффективности клиентов-переработчиков.

Исполнительный директор "Сибура" Василий Номоконов рассказал, что создание технологического центра по разработке и применению полиолефинов является частью общей стратегии инновационного развития компании, которая состоит из двух направлений - развитие новых продуктов и технологий и повышение операционной эффективности за счет оптимизации эксплуатируемых технологических процессов.

Генеральный директор ОДАС "Сколково" Антон Яковенко считает, что строительство технологического центра по разработке и применению полиолефинов - новая, сложная и интересная задача. Он объяснил, что уникальное оборудование для разработки и тестирования полиолефинов требует высочайшего качества строительства объекта, с которым "Сколково" предстоит справиться в сжатые сроки. Антон Яковенко считает, что новый проект станет одним из наиболее технически сложных объектов на территории ИЦ "Сколково".

Завершить строительство центра с общей площадью 5 350 кв. м планируется в 2018 году.