Торговая сеть SELA внедрит инновационные разработки резидентов "Сколково"

Встречи резидентов "Сколково" и представителей индустрии проходят регулярно. На них демонстрируются инновационные технологии, которые могут быть использованы и в малых компаниях, и в большом бизнесе.

Важной частью прошедшей в апреле встречи стало выявление потребностей компании SELA в новых технологиях и демонстрация ей перспективных ИТ-разработок, применимых для отрасли. По итогам мероприятия было принято решение в максимально сжатые сроки запустить совместные пилотные проекты.

Основатель и совладелец компании Texel, создающей виртуальные примерочные, предложил "одеть" клиентов в одежду SELA, используя виртуальные 3D-модели людей, которые ранее уже создали свою копию с помощью 3D-сканера Dress Code и дали согласие на получение индивидуальных предложений по подбору одежды.

Основатель E-Contenta рекомендует провести персональные коммуникации с каждым покупателем SELA на основании данных о покупках в магазинах и открытой информации о предпочтениях конкретного покупателя.

Представитель Market Music предложил создавать приятное звуковое сопровождение в магазине в соответствии с интересами той группы покупателей, которая на данный момент в нем находится: например, если в настоящий момент в торговом зале больше взрослых с детьми, необходимо включать музыку из детского репертуара.

Представитель стартапа Bundles предложила использовать чат-бота для подбора персонального гардероба из каталога SELA по заданным параметрам.

Вице-президент компании SELA Эдуард Остробород напомнил основной закон бизнеса: "Меняйся или умри". Предприниматель уверен, что для того чтобы эволюционировать, необходимо постоянно меняться и брать только лучшее. Он заметил, что с точки зрения развития Инновационный центр "Сколково" его компании очень интересен. "Это своего рода инновационный завод, который в одном месте генерирует много перспективных проектов, на которые стоит обратить внимание", - отметил Эдуард Остробород.

Директор Центра технологий для ритейла Фонда "Сколково" Ольга Стрелова рассказала, что "Сколково" ищет новые, эффективные форматы взаимодействия с индустрией, чтобы проекты быстрее смогли показать выгоду от внедрения инновационного решения. "В наших контактах с SELA мы используем апробированный формат: подготовительные встречи с владельцами бизнес-процессов, а затем с высшим руководством бизнеса", - объяснила Ольга Стрелова.