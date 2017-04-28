Сколтех и Массачусетский технологический институт провели международную конференцию

К серии технологий больших данных относят информационно-технологические решения, которые применяют к огромным массивам данных. Понятие big data объединяет в себе не только объемы информации, но и технологии ее обработки, а также методы аналитики. На сегодня big data особенно актуальны в науке и медицине.

На открытии конференции, которую провели Сколтех и Массачусетский технологический институт, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов отметил, что впервые в истории учебного заведения проводится конференция такого масштаба. "Это не только большая честь, но и важная веха в нашей научной деятельности", - считает Александр Кулешов. В программу конференции, которая проходила два дня, были включены десятки докладов русских и иностранных специалистов в области больших данных, биомедицины и других современных технологий. Александр Кулешов высоко оценил встречу, заметив, что конференция станет глубинной оценкой деятельности Сколтеха.

Участников конференции от имени правительства России приветствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Он отметил, что будущее можно творить, а не только ждать его прихода. "Важно, что люди из разных областей знания - профессионалы, интеллектуалы - встречаются вместе и вместе создают ту "свечу знания", что рассеет тьму", - сказал зампред правительства. Аркадий Дворкович напомнил, что Сколтех - университет открытый, новый, призванный стать местом, где задаются новые стандарты и формы сотрудничества академических исследователей, экономистов, менеджеров "ради развития сегодняшнего мира".

"Российское правительство понимает роль инновационности для развития страны, и считает образование и науку важнейшими инструментами для продвижения инноваций. В сложных финансовых условиях это бывает непросто, но это не значит, что невозможно. Помимо областей, где Россия традиционно сильна (ядерные и космические исследования и технологии), в "Сколково" присутствуют и совершенно новые дисциплины, такие как биомедицина, использование "больших данных", - подчеркнул Аркадий Дворкович.

Президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг уверен, что конференция, которая проводится с Массачусетским технологическим институтом, - это важный знак того, что сколковский проект полноценно интегрирован в мировое научное сообщество. "Только при объединении интеллектуальных усилий можно обсуждать и решать серьезные задачи", - добавил он.

Президент Массачусетского технологического института Лео Рафаэль Райф поблагодарил Сколтех и лично Александра Кулешова за организацию конференции. "Я не просто рад, я горд быть здесь. Спасибо российскому правительству и лично г-ну Дворковичу за неизменную и действенную поддержку, без которой все было бы гораздо медленнее и труднее. Сегодня в Сколтехе более 500 студентов. Это означает, что он состоялся и работает, - отметил Лео Рафаэль Райф. - Я хотел бы засвидетельствовать ту роль, которую в этом сыграли профессора МТИ и Сколтеха. Согласно заявленным целям Сколтеха, наше сотрудничество позволит объединить мощнейшую российскую академическую традицию с нашим опытом внедрения и продвижения практических итогов исследований, выдвинув Сколтех в число лидеров в этой области", - считает президент Массачусетского технологического института.

Он отметил, что все мы сегодня живем в бурное время перемен. И нам следует помнить, что университет и академическое сообщество могут быть мощным фактором, меняющим мир к лучшему. На конференции еще раз обратили внимание, что новые методы исследования и новые технологии позволяют эффективнее бороться с заболеваниями головного мозга, в частности, с болезнью Альцгеймера. Не менее важны исследования в онкологии и иных областях. Новые стартапы и технологии могут быть очень полезны. Порой, многие инициативы гибли в зародыше, потому что не было инфраструктуры, чтобы их поддержать, а Сколтех готов дать эту поддержку. Здесь важно все: и нацеленность на прикладные исследование, и внедрение. Доктор Артур Тога из Университета Южной Калифорнии рассказал в интервью ТАСС: "Скорость, с которой в "Сколково" все развивается, поражает. Этим можно гордиться. В данный момент я занимаюсь рядом проектов по цифровому картированию головного мозга. Эта область чрезвычайно обширна, глобальна. Сотрудничество с коллегами из "Сколково" позволит обмениваться данными, в том числе статистикой, лучше понимать различия в заболеваниях, их протекании в разных субпопуляциях, и это - прекрасный пример междисциплинарного сотрудничества математиков, кибернетиков-компьютерщиков и биологов. ИЦ "Сколково" как раз на это нацелен, и я надеюсь на плодотворную совместную работу", - сказал Артур Тога. Он отметил, что русская академическая школа известна, в частности, своими математиками. "Важно установить контакты и наладить академический обмен", - уверен ученый.

В завершении конференции руководители Фонда "Сколково", Сколтеха и MIT осмотрели строящееся здание Сколковского института науки и технологий. Ричард Лестер (МТИ, проректор по международным связям), который был на объекте год назад, высоко оценил проведенную работу: "Самое важное: личные контакты между учеными и студентами здесь, они, очевидно, достигнуты". Ричард Лестер уверен, что очень важно то тесное сотрудничество двух сторон, Сколтеха и МТИ, сложившееся за время совместной работы. Цель - обеспечить сопряжение российской академической школы с зарубежным опытом.