"Кошелек" от резидента "Сколково" стал вместительнее и надежнее

Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" компания CardsMobile выпустила пятую версию приложения "Кошелек". Пользователям предоставляется возможность доступа к финансовым сервисам благодаря новой версии платформы безопасности.

В "Кошельке" теперь удобно использовать для онлайн-покупок свои банковские карты, а также все скидочные карты торговых сетей, подключенных к приложению. Технология соответствует международным стандартам и позволяет прикосновением телефона пополнять транспортные карты и покупать проездные билеты.

Кирилл Горыня, основатель "Кошелька", считает, что с каждым новым релизом приложения компания становится ближе к заветной цели - "созданию полноценного бумажника в смартфоне, который сможет максимально удобно и безопасно хранить все карты и существенно облегчит жизнь - в прямом и в переносном смысле". Предложенные новации - это лишь первый шаг в рамках запуска новых сервисов "Кошелька" в 2017 году.

Приложение "Кошелек" постоянно проверяет уровень безопасности устройства, все реквизиты карт пользователей надежно хранятся на сертифицированной серверной платформе TSM.

Уже сейчас пользователи "Кошелька" могут покупать подарочные сертификаты десятков торговых сетей по всей России и отправлять их адресату. Первым партнером для сервиса стал агрегатор Giftery. В ближайшее время сервис платежей внутри "Кошелька" будет расширен выпуском платных купонов, оплатой различных цифровых товаров, включая билеты на развлекательные и спортивные мероприятия.

Руководитель направления "Облачные технологии и сервисы" IT-кластера "Сколково" Антон Пронин рассказал, что по итогам 2016 года проект был удостоен премии НИУ ВШЭ "Стартап года" в области финансовых технологий. Пронин считает, что "Кошелек" фундаментальным образом меняет технологии взаимодействия ритейла с покупателями. Инновационная мобильная платформа способна агрегировать любые карточные продукты и обеспечивать безопасность на самом современном уровне.

На сегодня "Кошелек" - единственное в России приложение-агрегатор всех типов карт, лидер по оцифровке карт в России и СНГ. Приложение установлено на более чем 3,5 млн устройств с операционной системой Android и iOS. За последний год компания оцифровала более 12 млн пластиковых карт.