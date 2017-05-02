Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Кошелек" от резидента "Сколково" стал вместительнее и надежнее

Наука Технологии будущего
2 мая, 12:27 UTC+3

В обновленное приложение можно добавить любые банковские карты и скидочные карты компаний-партнеров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Вышинский/ТАСС

Резидент IT-кластера Фонда "Сколково" компания CardsMobile выпустила пятую версию приложения "Кошелек". Пользователям предоставляется возможность доступа к финансовым сервисам благодаря новой версии платформы безопасности.

В "Кошельке" теперь удобно использовать для онлайн-покупок свои банковские карты, а также все скидочные карты торговых сетей, подключенных к приложению. Технология соответствует международным стандартам и позволяет прикосновением телефона пополнять транспортные карты и покупать проездные билеты.

Кирилл Горыня, основатель "Кошелька", считает, что с каждым новым релизом приложения компания становится ближе к заветной цели - "созданию полноценного бумажника в смартфоне, который сможет максимально удобно и безопасно хранить все карты и существенно облегчит жизнь - в прямом и в переносном смысле". Предложенные новации - это лишь первый шаг в рамках запуска новых сервисов "Кошелька" в 2017 году.

Приложение "Кошелек" постоянно проверяет уровень безопасности устройства, все реквизиты карт пользователей надежно хранятся на сертифицированной серверной платформе TSM.  

Уже сейчас пользователи "Кошелька" могут покупать подарочные сертификаты десятков торговых сетей по всей России и отправлять их адресату. Первым партнером для сервиса стал агрегатор Giftery. В ближайшее время сервис платежей внутри "Кошелька" будет расширен выпуском платных купонов, оплатой различных цифровых товаров, включая билеты на развлекательные и спортивные мероприятия.

Руководитель направления "Облачные технологии и сервисы" IT-кластера "Сколково" Антон Пронин рассказал, что по итогам 2016 года проект был удостоен премии НИУ ВШЭ "Стартап года" в области финансовых технологий. Пронин считает, что "Кошелек" фундаментальным образом меняет технологии взаимодействия ритейла с покупателями. Инновационная мобильная платформа способна агрегировать любые карточные продукты и обеспечивать безопасность на самом современном уровне.

На сегодня "Кошелек" - единственное в России приложение-агрегатор всех типов карт, лидер по оцифровке карт в России и СНГ. Приложение установлено на более чем 3,5 млн устройств с операционной системой Android и iOS. За последний год компания оцифровала более 12 млн пластиковых карт. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
7
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
Темы дня
Загрузка...
Реклама