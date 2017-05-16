Резидент "Сколково" поможет сделать производство безопасным

Резидент "Сколково" - компания "Визитек" запускает серию анимационных роликов, посвященную безопасному поведению на производстве. В первом выпуске рассказывается о том, как не повредить зрение на предприятии.

Ролик уже опубликован на странице компании в Facebook и на канале Youtube. В рамках проекта планируется выпустить 10 анимационных фильмов, каждый из которых посвящен конкретной проблеме - травме органов зрения, слуха, падению с высоты и др.

Руководитель направления "Телекоммуникация, большие данные и HPC" ИТ-кластера Фонда "Сколково" Дмитрий Ходьков не сомневается, что любой продукт или услуга должны быть в первую очередь ориентированы на человека. Он рассказал, что в своем проекте по повышению культуры безопасного поведения "Визитек" реализует просветительскую задачу: не только рассказывает о проблеме, но и заставляет задуматься о первопричинах ее возникновения.

"Думаю, команде удастся реализовать свой опыт в сфере промышленной безопасности и охраны труда на все 100%", - считает руководитель направления "Телекоммуникация, большие данные и HPC" ИТ-кластера Фонда "Сколково".

Директор по развитию ООО "Визитек" Сергей Бобылев рассказал, что в рамках разработки и внедрения ИСОБР (Интегрированной системы обеспечения безопасности работ) компания анализирует причины несчастных случаев, которые происходят с работниками на производстве. "К сожалению, люди пренебрегают элементарными правилами личной безопасности. Поэтому-то и возникла идея создать серию роликов под общей темой "Иллюзия безопасности". Зрителям доступным языком рассказывается о культуре безопасного поведения", - заметил он.

Готовую серию анимационных роликов компания будет распространять среди заказчиков и партнеров, а также в сети интернет.