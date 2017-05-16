Безопасность операций клиентов Россельхозбанка обеспечит компания из "Сколково"

Решение резидента IT-кластера Фонда "Сколково" - компании SafeTech - обеспечивает клиентам Россельхозбанка удобные и безопасные механизмы подтверждения и проверки подлинности электронных документов в системах дистанционного банковского обслуживания физических лиц (ДБО ФЛ), включая формирование подписи непосредственно на мобильном устройстве.

Выбор на сколковскую компанию пал не случайно - АО "Россельхозбанк" предъявляет высокие требования к функционалу своих систем ДБО ФЛ. Банк провел анализ предложений ведущих мировых производителей средств аутентификации и подтверждения документов. Программный комплекс PayControl, разработанный российской компанией SafeTech, оказался лучшим.

Выбранное решение компании SafeTech интегрировано в установленные в кредитном учреждении системы ДБО ФЛ – интернет-банк и мобильный банк. Одна из важных особенностей предложенной компанией системы состоит в том, что подпись транзакции формируется на мобильном устройстве как в онлайн, так и в офлайн-режиме, то есть, для подтверждения совершаемых действий наличие сотовой связи и доступа к сети интернет со смартфона не требуется.

Вице-президент, исполнительный директор IT-кластера Фонда "Сколково" Игорь Богачев считает, что реализация проектов, подобных внедрению решения PayControl в Россельхозбанке, подтверждает, насколько конкурентоспособными по сравнению с технологиями признанных мировых производителей могут быть разработки участников проекта "Сколково".

"Инновационные решения российских разработчиков должны находить на российском и мировом рынках свое практическое применение, а в данном конкретном случае – способствовать развитию банковских сервисов, делать их удобными и безопасными для клиентов", - уверен Игорь Богачев.

Заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина считает, что повышение удобства и безопасности при проведении клиентами транзакций входит в число приоритетных направлений работы банка в сфере развития систем ДБО ФЛ. "Наличие современного и надежного средства защиты операций, проводимых удаленно, позволит нам повысить привлекательность дистанционных услуг для клиентов", - заметила заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк".

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг отметил, что системы дистанционного банковского обслуживания в кредитных учреждениях непрерывно развиваются, и их применение набирает все большую популярность среди клиентов финансовых организаций. Это происходит на фоне роста угроз хакерских и мошеннических атак на счета клиентов банков, совершенствования приемов и методов злоумышленников. Банки заинтересованы в решениях, способных обеспечить максимально возможный уровень безопасности и при этом не усложнить для клиентов выполнение платежных операций в дистанционном режиме.

Сколковская компания SafeTech - это компания-разработчик инновационных решений, защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, а также поставщик решений крупнейших мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности.