Резидент "Сколково" автоматизирует бизнес-процессы проката автомобилей

Свои решения резидент IT-кластера Фонда "Сколково" компания Comindware внедрит для управления бизнес-процессами в международной компании по прокату автомобилей The Hertz Corporation (Hertz), которая объявила, что начался масштабный проект трансформации ИТ-инфраструктуры.

На первом этапе сотрудничества проведена автоматизация процессов финансовой функции Hertz. Внедрена система обработки запросов на капитальные затраты по проектам обслуживания локаций проката автомобилей, управления арендой локаций и оптимизации. Как рассказали сотрудники Comindware, громоздкие Excel-файлы были заменены на автоматизированное решение. Ошибки человеческого фактора удалось свести к минимуму, обеспечить бесперебойное финансирование процессов, приносящих доход и снизить операционные издержки. Были созданы условия для обеспечения прозрачности сквозных бизнес-процессов компании, затрагивающих деятельность нескольких департаментов.

Основатель и президент компании Comindware Максим Цыпляев считает, что решение его компании стало единой средой для всех участников финансовых, логистических процессов, которые будут проходить автоматизацию в рамках дальнейшей трансформации ИТ-инфраструктуры.

Сколковская компания Comindware – это современная платформа для создания бизнес-приложений. В ее основе управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами, а также социальное взаимодействие. Приложения, которые разрабатываются на платформе, - работа с поставщиками (SRM), управление продажами (CRM), задачами и поручениями, а также другие процессные приложения.

Как предполагается, дальнейшее сотрудничество с помощью решения Comindware коснется автоматизации процессов логистической функции компании за счет обеспечения необходимого уровня прозрачности и скорости доставки автомобилей в пункты назначения, это поможет увеличить качество оказываемых услуг.

Руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий IT-кластера Фонда "Сколково" Антон Пронин рассказал, что на прошедшей 17 мая конференции Skolkovo Business Automation Day компания Comindware продемонстрировала свое инновационное решение – платформу Comindware Business Application Platform, которая вызвала огромный интерес у посетителей конференции. "Особенно заинтересовал интерфейс кастомизации продукта без особого вмешательства в код. Для создания и тюнинга бизнес-процесса достаточно иметь бизнес-аналитика в компании вместо группы программистов. В этом есть суть low-code платформ", - объяснил Антон Пронин. Руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий IT-кластера Фонда "Сколково" заметил, что сегодня все больше сколковских компаний выходит на зарубежные рынки – сейчас их уже более 100.