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Учащиеся гимназии "Сколково" открыли новые звезды

Наука Технологии будущего
23 мая, 16:00 UTC+3

Во время уроков по астрономии были открыты четыре новых переменных звезды в созвездии Гидры

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© Сколково

23 мая первому детскому открытию в области астрономии - учащиеся пятого класса Международной гимназии "Сколково" обнаружили четыре новые переменные звезды в созвездии Гидры - было посвящено торжественное мероприятие "Открытие за неделю". Событие приурочили к началу каникул и завершению учебного курса по астрономии. 

Открытие новых звезд стало возможным благодаря инновационной методике изучения астрономии "Открытие за неделю", которая была разработана фондом поддержки образования "Ноосфера". Методика представляет собой пособие с алгоритмом поиска и регистрации новых небесных тел, а также набор рабочих тетрадей с тестами по астрономии. Важно, что в рамках курса учащиеся получают онлайн-доступ к лучшим телескопам мира, также ученики могут общаться с ведущими специалистами в области астрономии. 

Новую переменную звезду Юлия Сухарькова открыла уже на третьем занятии. Затменная двойная звезда типа Алголя с периодом 0.442 суток (10.6 часа) была обнаружена на новых снимках с 51-сантиметрового телескопа T31 в Австралии. Звезда находится в созвездии Гидры, недалеко от границы с Центавром.

Сразу три открытия светил произошли в заключительный день проекта. Новые переменные звезды обнаружили Иван Богатенков и Максим Щербаков. Все новые звезды относятся к пульсирующим переменным типа RRC. Период пульсации звезды Bogatenkov 1 - 6.86 часа, Scherbakov 1 - 6.60 часа, Scherbakov 2 - 8.08 часа. Кривая блеска звездочки Ивана - классическая для переменных RRC. Scherbakov 1 - самая яркая из открытых в ходе проекта.

Директор Международной гимназии Инновационного центра "Сколково" Оксана Демьяненко считает, что самое ценное в учебном процессе – это радость от нового знания и желание совершать открытия. Кроме того, благодаря проекту "Открытие за неделю" учащиеся получили возможность познакомиться с азами астрономии и приобщиться к глобальному научно-исследовательскому проекту – освоению космоса.

По замыслу разработчиков методики "Открытие за неделю" главным в подходе является вовлечение детей в системное изучение астрономии. Это плавный переход от теоретической, образовательной части к практическому применению и современному компьютеризированному анализу. Важно, что ученики становятся первооткрывателями "собственных" небесных тел (переменной звезды, астероида), они могут присвоить светилам свою фамилию, зарегистрировать права на научное открытие в международном каталоге. Разработчики методики отмечают: важно, что занятия, в ходе которых открывают звезды, могут проводить и обычные школьные учителя, например, преподаватели физики.

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