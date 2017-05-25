Резидент "Сколково" открыл производство суперконденсаторов

Компания "ТЭЭМП" запустила в г. Химки Московской области производство высокоэффективных суперконденсаторов и модулей на их основе.

"ТЭЭМП" является российским разработчиком систем хранения и накопления электроэнергии, ежегодно предприятие будет производить до 200 тыс. суперконденсаторных ячеек.

Генеральный директор компании "ТЭЭМП" Сергей Курилов уверен, что технические решения, заложенные в новой продукции, доказали свою эффективность. Курилов отметил, что суперконденсаторные модули "ТЭЭМП" успешно прошли испытания на железной дороге, в авиации, у автопроизводителей самого широкого спектра: от малолитражек до городских автобусов и тяжелой гусеничной техники. Среди партнеров компании ведущие отраслевые институты, компании-интеграторы и производители конечной продукции, в частности, Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.

Одним из ключевых партнеров компании "ТЭЭМП" является Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

Как отмечают специалисты, продукция "ТЭЭМП" уникальна по многим параметрам. Суперконденсаторные модули успешно работают при температурах до - 60°С. Они отличаются низким внутренним сопротивлением, а значит, способны обеспечить большие импульсные токи. Собственная конструкция ячеек и модулей позволяет снизить массу и размер суперконденсаторной сборки на 30% по сравнению с аналогичными устройствами.

Старший проектный менеджер по направлению "Энергетика" кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Илья Киселев рассказал, что компания "ТЭЭМП" осуществляет совместные проекты как в России, так и за рубежом. Киселев уверен, что открытие опытного производства позволит отработать технологию производства ячеек суперконденсаторов и создать на их базе решения для широкого круга потребителей. "Суперконденсаторы "ТЭЭМП" имеют уникальную конструкцию и могут применяться в гибридных решениях, например, для обеспечения компенсации импульсных нагрузок и сглаживания высокопеременной работы возобновляемых источников энергии, при этом улучшая ресурс аккумуляторной батареи. Например, использование солнечных батарей совместно с гибридными накопителями энергии на базе суперконденсаторов и аккумуляторов повышает плотность мощности всей такой системы", - отметил Илья Киселев.

В 2012 году компания ТЭЭМП получила грантовое финансирование Фонда "Сколково", в рамках которого и разработала опытные образцы суперконденсаторов.