Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Резидент "Сколково" открыл производство суперконденсаторов

Наука Технологии будущего
25 мая, 13:00 UTC+3

Ежегодно предприятие будет производить до 200 тыс. суперконденсаторных ячеек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТЭЭМП

Компания "ТЭЭМП" запустила в г. Химки Московской области производство высокоэффективных суперконденсаторов и модулей на их основе.

"ТЭЭМП" является российским разработчиком систем хранения и накопления электроэнергии, ежегодно предприятие будет производить до 200 тыс. суперконденсаторных ячеек.

Генеральный директор компании "ТЭЭМП" Сергей Курилов уверен, что  технические решения, заложенные в новой  продукции, доказали свою эффективность. Курилов отметил, что суперконденсаторные модули "ТЭЭМП" успешно прошли испытания на железной дороге, в авиации,  у автопроизводителей самого широкого спектра: от малолитражек до городских автобусов и тяжелой гусеничной техники. Среди партнеров компании ведущие отраслевые институты, компании-интеграторы и производители конечной продукции, в частности,  Сибирский  научно-исследовательский  институт  авиации им. С.А. Чаплыгина, Центральный институт  авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.

Одним из ключевых партнеров компании "ТЭЭМП" является Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

Как отмечают специалисты, продукция "ТЭЭМП" уникальна по многим параметрам. Суперконденсаторные модули  успешно работают при температурах до - 60°С. Они отличаются низким внутренним сопротивлением, а значит, способны обеспечить большие импульсные токи. Собственная конструкция ячеек и модулей позволяет снизить массу и размер суперконденсаторной сборки на 30% по сравнению с аналогичными устройствами.

Старший проектный менеджер по направлению "Энергетика" кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Илья Киселев рассказал, что компания "ТЭЭМП" осуществляет совместные проекты как в России, так и за рубежом.  Киселев  уверен, что открытие опытного производства позволит отработать технологию производства ячеек суперконденсаторов и создать на их базе решения для широкого круга потребителей. "Суперконденсаторы "ТЭЭМП" имеют уникальную конструкцию и могут применяться в гибридных решениях, например, для обеспечения компенсации импульсных нагрузок и сглаживания высокопеременной работы возобновляемых источников энергии, при этом улучшая ресурс аккумуляторной батареи. Например, использование солнечных батарей совместно с гибридными накопителями энергии на базе суперконденсаторов и аккумуляторов повышает плотность мощности всей такой системы", - отметил Илья Киселев.

В 2012 году компания ТЭЭМП получила грантовое финансирование Фонда "Сколково", в рамках которого и разработала опытные образцы суперконденсаторов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Путин посетит московский Сретенский монастырь
4
Росгвардия заинтересовалась разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму
5
Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
Темы дня
Загрузка...
Реклама